CAR OBELODANIO DA JE BIO INTIMAN SA RADANOVOM! Nataša se OGLASILA i potvrdila PRIČU: Bilo je na kvarno, posle se smejao! (VIDEO)

Tokom svađe sa Sanjom Stanković, Filip Car obelodanio je da je prešao granice prijateljskog odnosa sa Natašom Radan, koja je u nedelju napustila rijaliti:

foto: Printscreen/Ami Dži šou

- Da, poljubio sam je u usta u izolaciji i rekao da je trebalo da budem sa njom, i? I ona je rekla da bi bila sa mnom, da se tako nisam ponašao, i? - pitao je Car,

- Nemoj mene da uplićeš u to - rekla mu je Sanja.

- Dobio sam pitanje za Minu i tebe, šta da radim? - objasnio je Car.

foto: Printscreen7Zadruga

Nakon ovih reči Filipa Cara, oglasila se i Nataša Radan.

Pa ovako, razgovarali jesmo, samo što, iskreno, ja ne shvatam Cara ozbiljno, nemam baš poverenja u njega kada su ljubavni odnosi u pitanju, jeste on meni nešto govorio da sam ja jedina prava devojka za njega, da bi voleo da pokušamo, da ostavimo prostora za to van, ali opet kažem, ja to nisam shvatila ozbiljno, niti imam u planu da započinjem sa njim bilo šta - počela je Nataša.

foto: Sonja Spasić

Što se tiče poljupca, nismo se poljubili, već je on rekao da želi da me poljubi u nosić pre odlaska i zeznuo me je, poljubio me je na blic onako, bukvalno na sekundu, na kvarno.. Posle se smejao što me zeznuo i to je to. Ne znam, nemam nikakvu nameru, ali nikad se ne zna šta se može desiti - priznala je Nataša.

Kurir.rs/S.M./Pink.rs

Bonus video:

00:35 LUNA ĐOGANI SE OGLASILA IZ PORODILIŠTA U CIK ZORE! Novopečena mama se ne odvaja od MEZIMICE Mije, a evo šta je PORUČILA!