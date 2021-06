JA NE VOLIM VIŠE SVOJU ŽENU, A TI I DALJE PATIŠ ZA ENOM! Ša i Janjuš u žestokom KLINČU, reper se OBRATIO Tari i poručio joj JEDNO!

U Beloj kući je pušten klip Filipa Cara i Marka Janjuševića Janjuša, u kom komentarišu i ismevaju Nenada Aleksića Ša zbog Tare Simov.

- Meni bi bilo mnogo lakše da je Tara tu, ne mogu više, umorio sam se od objašnjavanja - rekao je Ša.

- Da li jedna osoba misli da ne bi nastao pakao da je Tara sad tu? Nemoj da se nerviraš, Ša, mi pričamo sa tobom normalno - govorio je Janjuš.

- Ne, smirio bih se i bili bismo top! On zbog Maje ovako komentariše. Ti možda patiš za ženom, ja ne, sve je drugačije. Janjuše, nabijaš mi tenziju. Ja ne volim više svoju ženu, ne zanima me ona - nastavljao je reper.

- Maja i ja nismo imali takve svađe na početku. Tara i ti biste imali još bolesnije svađe od nas. Tara je luđa od Maje! - poručio je Janjuš.

- Ponosna Tara sa Mensurom - dodala je Nadica.

- Ja sam normalan, meni prija veza sa Tarom, nećete me odvojiti od nje! Razboleli ste me, nemoj da me komentariše, Janjuše, više i nemoj da blejiš sa mnom - besneo je reper, pa napustio Belu kuću.

- On živi u zabludi, jer je dobio te balone, on bi sad prešao preko svega, ona je sad sa Mensurom, a on i dalje ustaje i kaže da su mu stigli baloni. SVe će mu biti jasno kad se završi rijaliti - komentarisala je Miljana.

- Ja verujem u njene poruke, nisu samo baloni. Pun mi je ku*ac vas! - dodao je Ša.

- On je bio jako loše, plakao je, nije znao kako da se izbori sa informacijom o Tari i Mensuru, rekao mi je da je reagovao, zato što je znao da Milan ne daje lažne informacije. On želi da joj veruje, jer je voli. Kad bi bile zamenjene uloge, da je ona ovde i da svi skaču, Nenad vani ne bi izlazio sa osobama sa kojima može da se povezuje. Ne radimo mi ovo njemu, nego Tara od spolja. Samo treba da joj kaže da prestane da radi to spolja, da ne bi ovde imao ovakva pitanja - otkrila je Jelena.

- Od Tare mogu da se odvojim jedino ako mi ona kaže da ne želi da bude sa mnom, jedino tad, jer ja nisam manijak, da nekoga uhodim. Ja sam jasne poruke dobio. Ne mogu da se opustim dok sam ovde, uz sva ova pitanja. Pustite me da verujem u svoje, ako kaže ona drugačije, to je onda okej. Ali ovo su jasne poruke - priznao je Ša.

- Samo treba da je zamoli da to više ne radi, da mu ne stvara pritisak, njoj da poruči javno - savetovao je Stefan.

- Slažem se, Stefane, od reči od reči! To ja mislim. Ako me voli, neka daje manje materijala ljudima za ovo. Voleo bih da je sada uz mene - poručio je Nenad.

- On sad nju moli da nema javne rogove, nego da ide tajno sa Mensurom - smejala se Nadica.

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

00:58 SEĆATE SE BUNTOVNE NATAŠE IZ ISTOVREMENOG FILMA? Evo šta danas radi Tijana Kondić i kako se seća uloge koja joj je promenila ŽIVOT