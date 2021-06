ŠA PREBLEDEO KAD JE SAZNAO DA JE IVANA HTELA DA GA VIDI! Priznao da nema STRAH od susreta sa njom: Ona nije ZASLUŽILA sve ovo!

Nenad Aleksić Ša u rijalitiju je saznao da je njegova bivša žena Ivana htela da ga vidi.

- Mene samo zanima da li sve bilo vredno? - glasilo je pitanje.

- Malopre nisam dovršio izlaganje, kao mislite na roditelje stojim pri tome da ne treba da se mešaju, oni to dobro znaju i nikada nisam to dozvoljavao. Uvek sam slušao sebe, dosta puta sam pogrešio, dosta puta sam bio u pravu. Koliko goda da to deluje čudno, trebali su da ispoštuju to - obrazložio je Ša.

- Koji su to tvoji razlozi? - pitala je novinarka.

- To ostavljam za sebe. Sam se borio za sebe, sam sam donosio odluke. Ja njih obožavam i to nije upitno i jedva čekam da ih vidim. Kad se iznerviram i lupim glupost, takav sam, mrzim to kod sebe, a to mi je ovde puta 5, planem u sekundi. Šta go da me pitaju tu sam, nema šta nisam uradio za njih. Kajem se samo što sam izgovorio neke gluposti - odgovorio je reper.

foto: Printscreen/Zadruga

- Koliko te remeti hipotetičko pitanje i njihovo ismevanje tebe što si platio 50.000 evra? - glasilo je sledeće pitanje novinarke.

- Tebi se i ptice na grani smeju, a kamoli ja - dobacila je novinarka.

- Ne mogu da se nosim sa ovom budalom. Ne remeti me, jer bilo bi preblesno da nego iza koga stojim ceo rijaliti - rekao je on.

- Ovo hipotetičko pitanje te ne remeti, a zbog jednog hipotetičkog pitanja si se razveo - dodala je novinarka.

- Bilo bi mi previše bolesno da neko iza koga stojim, ne vezano za novac, kome želim da pomognem, pričam sa ljudima koji su je tužili i sa Draganom. To bi delovalo bolesno, ne mogu da verujem da se neko smeje na to. Na jedno uvo mi je ušlo na drugo izašlo. Na hipotetičko pitanje sam bio siguran da će Vladimir da je cima, uvek to radi i pre nego da je došlo znao sam njegove namere. Nisam se razveo zbog hipotetičkog pitanja, neg jer sam uradio šta sam uradio i jer sam se zaljubio u drugu devojku. Potencirao sam to jer sam hteo da operem sebe, za nešto što sam uradio i da nisam samo ja taj koji je grešan i da ona pravi greške, lai naravno ne može to da se poredi - obrazložio je Ša.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ti tražiš da ti mi i gledaoci verujemo da ne veruješ u odnos Mensura i Tare. Drago mi je da si priznao to, ali kako da ti veruju da ne veruješ u hipotetičku priču? - pitala je novinarka.

- Ne pojmljivo mi je da neko ko mi šalje jasne poruke, sa druge strane mi se smeje - pravdao se on.

- Vrlo dobr znaš šta se dešavalo i da je mnogo puta pokazala da te ne voli i da to nije bila prava ljubav - dodala je novinarka.

- To je ono što ljudi govore, ali ja imam pravo da verujem. Rekao sam više puta šta mi je ovo trebalo, ali sam dokazao na milion načina da je volim. Ne zameram joj to sve u Zadruzi jer sam pravio iste greške. U tim trenutcima sam možda bio naporniji, trebao sa da je pustim da se iskulira, dosta sam u njoj izazivao bes - nastavio je Aleksić.

foto: Printscreen/Zadruga

- Svakom normlanom bi smetalo da neko naručuje pesme za bivšeg momka, nije opravdanje da ti ne smeta zato što je voliš - dodala je novinarka.

- Ljudi govore bio si onakav pa si je oterao. Ja joj ne zameram. Meni su poruke koje sam dobio dovoljne da verujem i izdržim dok ne izađem pa ću videti- nastavio je da se pravda Ša.

- I šta ako nije tako? Nećeš se kajati ni tada? - pitala je novinarka.

- Kajaću se samo zato što kad se iznerviram vređam ljude, neki zasluže. Neću se kajati što sam stao iza devojke koju volim, ako se ispostavi drugačije, biću povređen, jer sam emotivan. Ja mogu tri dana da budem jak, ali 4. dan me svali - rekao je on.

- Kako komentarišeš Markove tvrdnje da je Tari čast da orlano zadovolji Mensura - glasilo je sledeće pitanje.

- Rekao sam Marku da je to odvratno. Oni se vređaju, pokušavam da spustim loptu. Marko ima čvrst stav, koliko god da ga molim da ne dođe do nekih tužbi on drži svoje - odgovorio je Ša.

foto: Printscreen/Zadruga

- Da li se kaješ što poslednji put nisi hteo da se vidiš sa Ivanom? - pitala je novinarka.

- Ne kajem se, prepustio sam advokatu sve. Znam da ljudi žele da čuju nešto što ne mislim. Šta bih ja njoj rekao, kako posle svega da stanem ispred nje? Da li imam pravo bilo šta da joj kažem? - odgovorio je Nenad.

- Zar nije zaslužila da je poslednji put pogledaš u oči i bar izvini da joj kažeš, meni je čudno da ti nisi želeo kad je već ona želela, meni je jasno što ti nisi želeo, nisi mogao da se suočiš sa njom - dodala je novinarka.

- Nisam znala da je ona želela. Šta da joj kažem, šta znači jedno ''izvini''? Veruj mi da nisam znao, mislio sam da ćemo ići na sud. Nemam strah od viđanja sa njom. Ona nije zaslužila, ali ne mogu da promenim tok života, što sam se zaljubio i zavoleo. Ja od tebe saznajem za to - zbunjeno je odgovorio Ša.

