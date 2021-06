ZNAM DA JE KIJA U VEZI SA OPASNIM LIKOM, A MENE JE ZVALA! Kristijan izneo sav PRLJAV VEŠ, Nadica branila ćerku, pa nastao HAOS!

Kristijan Golubović tokom "Pitanja novinara" potkačio je Nadicu Zeljković i njenu ćerku Kristinu Kiju Kockar.

- Ja volim da kakim na finom šoljama, i da su sređene, a njih dve nisu imale normalnu klozetsku šolju - pričao je Kristijan.

foto: Printscreen

- Ja moram da kažem da Kija ne sme da me komentariše, niti se nju tiče šta sam ja radio i sa kim. Saznali smo da je Kija u vezi sa nekim ozbiljnim likom. Ja zbog toga ne dam na šolje, i sada kao njoj niko ne sme da posle. Ja ne razumem ona se šalta na pevačicu, a sada je kao borac za ljudska prava. One nisu klozetske šolje. Mene je Kija zvala da se bijemo, bukvalno mi je rekla da to hoće - rekao je Kristijan.

- Nismo mi klozetske šolje, iako nas je on nazvao. On je besan jer je Kija dala novinarima intervju. Nije mi jasno šta je problem da ona prokomentariše snimak. Nismo mi šolje, mi smo ljudi, i kad izađemo videćemo - rekla je Nadica.

foto: Printscreen

- Videćete vi za 20 dana, vi konobarica 30 godina, šta si ti - pretio je Kristijan.

- On je rekao da je Kija pisala peticuju da on bude izbačen iz za Zadruge, a to nije istina, jer moja ćerka bi to rekla kada mu se obratila. Niko od nas nije video snimak, a taj snimak o njoj niko nije čuo već je samo rekao kako neko treba po njoj da dođe.Ona je komentarisla video, intervju.Evo ti prilika Krsitijane pokaži šta znaš, ja te molim da te bljuvotine za moje dete nemoj da lupaš. - govodila je Nadica.

- Da li Kijin dečko mene da dočeka, oženjeni najbolnje ka*aju, zar ne, Nadice? Hoklina prava, a to vam porodično - rekao je Kristijan.

Kurir.rs/I.B.

