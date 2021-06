NE ZNAM KOJA BUDALA MISLI DA ĆEMO SE MI UZETI! Janjuš otkrio da ne planira BUDUĆNOST sa Majom, ona završila u suzama pa ga NAPALA!

Marko Janjušević Janjuš javno je rekao da ne planira budućnost sa Majom, a ona je završila u suzama.

- Pozvaću Janjuševiće. Dobro veče, kako ste? - pitao je Darko.

- Iskreno, tu i tamo. Nisam baš ni loše, nisam ni sjajno. Imamo okej odnos, malo se čarkamo. Sramota me je više. Jedan dan sam na kapiji, drugi na krovu, treći na njegovoj glavi. Naš odnos se menja u sekundi. Umesto da izgladimo naš odnos svih ovih meseci, mi smo ga upropastili. On je danas bio dosta nervozan zbog svađa sa zadrugarima, ja sam malo iskulirala. Malopre mi je nešto dobacio jer je nervozan, progledala sam mu kroz prste. Isto smatram da on tako treba kada uđem u svoje ludilo da i on progleda kroz prste. Svi smo pri kraju sa živcima, treba da balansiramo jedni sa drugima - istakla je Maja.

- Dobro veče, Darko. Sve je okej. Još 20 dana je ostalo i to je to. Ništa se nije promenilo. Danas sam nešto nervozan, nisam baš raspoložen. Videćemo da imamo što manje rasprava, dali smo ovim ljudima za pravo da nas tako komentarišu, da mogu da pričaju šta hoće, ali dobro, nema još dugo do kraja. Videćemo šta će se desiti do kraja. Nekako je bolja situacija nego što je bila. One prizore ne opravdavam, ja to nisam doživljavao u životu, nikad takve svađe nisam imao u životu sa devojkama. Nije to dobro uopšte. Ne znam kako to kako, nisam ni ja dobro psihički, tek me sada sve tiče. I što se tiče nje i što se tiče drugih stvari. Mala sitnica može da me iznervira. Tako da, dođem do tog stepena da poludim, ja znam kakav sam kad poludim, posle mi bude možda i žao. U ovom stanju kakav sam, sve može da me iznervira, sve mi se vraća - rekao je Janjuš.

- Ali ste se u poslednjih nekoliko dana popravili - prokomentarisao je Darko.

- Jesmo. Mene izluđuje to, ja sam navikao kad se posvađam, da pošaljem posle dva tri dana poruku. Što se mene tiče, mene je situacija sa njom totalno poremetila, ceo život sa njom mi se promenio. Toliko nekih stvari koje nisam očekivao. Jedva čekam da izađem odavde i odem negde - istakao je košarkaš.

- Pomenuo si planove za budućnost, meni si rekao juče da posle Zadruge ženiš Maju, kada počinješ sa pripremama? Prvo ide veridba, šta, kako, kad? - pitao je Darko.

- Ja sam to okrenuo na šalu, bolje da tako okrenem, nego da stvarno pričam šta ću da radim - istakao je Janjuš.

- Eto sad tako priča, posle me krivi kada napravim haos - odmah se pobunila Maja.

- Ona stvarno misli da mi treba da se uzmemo... Ja ne znam koja budala misli da ćemo se mi uzeti. Mislim, Darko, ja sada ne govorim da si ti budala... - pričao je košarkaš.

- Majo, da li stvarno misliš da će on da pobegne u Kinu? I šta ćeš ti uraditi ako se to desi? - pitao je Darko.

- On to kaže uvek, i kada se svađamo i ne. On razmišlja o svojim nekim problemima koji su se dogodili. Ako je to njegova odluka, samo neka izvoli. Šta treba, da plačem? Da molim? Da ga jurim? Nije on Bogom dan - odgovorila je Maja, što je iznerviralo Janjuša.

- A što me ovde juriš? Napolju nećeš? Eto vidiš, to je to. Ali neću da se svađam, idemo nekim mirnijim tonom. Zašto trčiš za mnom ako nisam Bogom dan? Što trčiš za mnom ako nisam Bogom dan? Napolju neću biti ni sa kim, i to je završena priča - rekao je Janjuš.

- Ja sam završila... - rekla je Maja i počela da plače.

- Eto je, žrtva - prokomentarisao je Janjuš.

- Ovo je jako ružno! - zamerili su zadrugari košarkašu.

Maja Marinković je nastavila da plače za vreme reklama u emisiji "Pitanja novinara" zbog toga što ju je Janjuš ponovo ponizio pred svima, te istakao da ne planira budućnost sa njom.

- Koliko puta sam se udaljila, a on kuka... Cmizdri, povraća, kao nije mu dobro - jadala se Maja.

- Nije on cveće, nije trebalo da mu se vratiš kad si bila sa drugim - govorila je Milica Kemez.

- Nije trebalo, ali je l vidite kako se ponaša prema meni? Evo zbog čega ga štipam, a on me pravi psihopatom - kukala je Marinkovićeva.

- Ti biraš da budeš sa nekim, a nisi srećna! To mi nije jasno, sedi, odboluj! - govorila je Sandra.

- Ponižava me, ništa mu nisam uradila, jutros je spavao sa mnom! - nastavila je Maja.

- Ovakav sastav devojaka nisam video, vi ste krpe. Mina, Milica, ti, Sanja... Vi ste neverovatne - rekao je Mića.

- Sad ću da mu j*bem sve. Što me ponižavaš, da mi se svi smeju ovde? Zašto to radiš - istrčala je iz kuće Maja i napala Janjuša.

- Izvini, nervozan sam, smiri se. Opet su mi danas spominjali šta su mi spominjali! Iznervirala si me - pravdao se Janjuš.

- Šta sam ti uradila? Ponizio si me! - pitala je ona.

- Prestani da plačeš, hajde - tešio ju je on.

- Aha, zato smiruješ situaciju, jer plačem, zato smiruješ situaciju? - pitala je ona i urlala.

- Nervozan sam, ne znam kako da reagujem! - pravdao se on.

