KRISTIJAN JE ČUO DA SAM JA SKINULA MUŽA SESTRI OD 70 GODINA! Kristina iznela ŠOK detalje, otkrila šta sve Golubović misli o NJOJ!

Kristina Spalević je ustala za crnim stolom i otkrila šta je sve Kristijan Golubović čuo o njoj.

- Kako reaguješ na sukobe koje imaš sa Kristijanom?

- Ne bih ulazila u odnos sa njim tek tako, jer sada vidim kako on reaguje tako burno, on mnogo loše reči kaže. Da je ovo napolju, ja bih otišla, ali ovde smo osuđeni jedni na druge. Meni je jako krivo jer on priča kako sam ja devojka za ovo i ono, kao kombinacija - rekla je Kristina.

- Ja sam njega zamolila da nema više tih stvari, ponižavanja. Osećam se da nemam više samopouzadanja - rekla je Kristina.

- Ti si je Kristijane hvalio, i onda si odjednom skočio i promenio ploču, ponizio je - rekao je Darko.

- Pa nisam ja to tako loše uradio - rekao je Kristijan.

- On je čuo da sam ja skinula muža sestri od 70 godina. Da mene niko ne voli u mom selu. Ja sam zarađivala velike pare, nastupala sam svuda po Evropi, sama sam se borila a on iznosi neke stvari koje je on kao čuo - pričala je Kristina.

- Postoji neki novopazarac kome kao ja dugujem novac, a onda je on ubacio nju jer se druži sa Stanijom, jer ja takve volim. Onda čujem ona je u vezi sa nekim likom, kriminalcem. Ja sam bio lopov, pe*er.. Ja se ne nerviram zbog toga - rekao je Kristijan.

- Darko ako ona popije par piva i legne sa Carem, koji d*ka đo*icu, a ona se ljubi sa njim. Ona je tako predstavljena. I kako ja da je shvatim ozbiljno da je ona fina devojka - nastavio je on.

- Ja sam hiljadu puta čula sve šta je on rekao, a onda mi on krene sa pričom kako mu prijam - rekla je Kristina.

- Ti si ušla čoveku u krevet - rekao je Kristijan za nju.

