NENAD ALEKSIĆ ŠA HOĆE NA POLIGRAF! Reper progovorio o NOVCU, otkrio da li je u njemu proradio INAT kada je platio TARINU KAZNU!

Nenad Aleksić Ša je priznao da se ne kaje i da nije iz inata platio Tarinu kaznu, pa je istakao da može da ode na poligraf.

foto: Printscreen/Magazin In

Kada je reč o novcu, Sanja je upitala Nenada da li ga boli duša što je dao toliki iznos za svoju ljubav, ali i generalno u životu.

- Nikad. Ja sve što radim, radim srcem i kako osećam da treba. Pitali su me više puta, kad god sam davao novac nije me bolela duša zbog toga. Tari sam dao novac, onako, baš iz srca – započinje reper.

- Ja mislim da si ti dao novac i Ivani i Tari iz inata – ubacila se Marinkovićeva.

- Ne, uopšte nije tako. Svaki put kad sam dao novac za ono za šta mislim da treba da dam, nikad se u životu nisam pokajao. Nikad nije bio inat. Najgore od svega jeste to što ljudi prepisuju taj sam čin tom nekom inatu, nema veze sa inatom, sve je iz srca, mogu da me stave na 101 poligraf, evo, isto ću vam dokazati, da je iz srca – rekao je Ša u emisiji "Magazin In".

foto: Printscreen/Magazin In

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

00:04 Tanja Savić na pola puta do Srbije! Evo gde i kako uživa sa sinovima