KRISTIJANOVA LJUBAVNICA UDARILA NA MAJKU KIJE KOCKAR: Nadica je moj NEPRIJATELJ broj 1, ona mi misli ZLO! (VIDEO)

Kristina Spalević, doskorašnja ljubavnica Kristijana Golubovića, novi je vođa u Zadruzi, i pri podeli budžeta, ona se obrušila na Nadicu Zeljković, majku Kristine Kije Kockar.

foto: Printscreen/Pink

- A sada mali budžet, Nadica. Gospođa Nadica mali budžet, moj neprijatelj broj jedan. Pre svega bih se izvinila Nadičinoj i svojoj porodici. To nije u mom stilu, koliko god da me neko izrevoltira. Ja ne gajim neku negativnu emociju, osim kada se osetim ugroženo. Čini mi se ponekad kao da mi misliš zlo. Jako se ružno osećam u pojedinim situacijama. Ja jesam potegla onu priču, ali svako ko me zna, zna da ja nikome ne bih napakostila. Ja sam poslednja osoba koje Kristijan treba da se čuva - govorila je Kristina i nastavila:

foto: Printscreen/Pink

- Ja znam neke kodekse, ne bih nikoga ovde tužila. Jedino možda novinare ili ljude koji su me blatili napolju. Iz principa bih to uradila, čisto da dokažem da to nema veze sa mozgom. Nadice, nekako, ne znam, zakucavam kada pričam o tebi. Nemam problem sa Kritikom, svesna sam da ljudi imaju pravo da mi kažu stvari. Ali kada osetim lošu nameru, nepravdu... U ovoj priči smo podjednako krivi, ali većina ljudi ćuti Kristijanu. A ovo kad se udara samo na mene... Nikad ne bih koristila tvoju priču, za koju sam čula da je slična mojoj - zaključila je Spalevićeva.

foto: Printscreen/Pink

- Kako da ne, kako da ne. Danas je blagdan... Rođendan mojoj mami, ljubim je i da ne kvarim osmeh na licu - istakla je Nadica.

foto: Printscreen/Pink

- Najveća razlika je što si ti dobila dete, ali si ipak morala nešto da radiš - zaključila je Kristina.

Kurir.rs/S.M.

