PORODICA ĆE JE PODRŽATI AKO JE TRUDNA! Drugarica KRISTIJANOVE LJUBAVNICE progovorila: Problema može biti sa Golubovićeve strane!

Kristina Spalević u subotu je izjavila da je osetila simptome i da je želela za nekoliko dana da traži test na trudnoću, kako bi videla da li čeka dete sa Kristijanom. Tim povodom za medije se oglasila njena drugarica Rebeka Popović, koja je izjavila da ona, kao i Kristinina porodica, podržavaju nju u potpunosti.

foto: Printscreen

- Pa što se nas tiče, mene i njene porodice, Kristina ima apsolutnu podršku za vezu sa Kristijanom. Čak i ako se ispostavi da je trudna, ona ima našu podršku, pogotovo znam kakav je njen otac, on uvek stane iza nje šta god da uradi. I čula sam se sa njim, ja mu uvek javim kada me pitaju za neku izjavu, on je potvrdio moje reči da je podržavaju u svemu - kaže Rebeka i nastavlja:

foto: Printscreen/Zadruga

- Sa naše strane neće biti nikakvih problema, možda bude sa Kristijanove, mislim na njegovu porodicu, on ima dete sa tom ženom, možda tu bude nekih problema. Ja sam u početku mislila da je Kristinina i Kristijanova veza farsa, samo priča iz rijalitija, ali vremenom sam uvidela da tu postoji strast i sa njegove i sa njene strane. Ako se ispostavi da je zaista trudna, nadam se da će zadržati dete i da će sve biti u redu, sa naše strane će uvek imati podršku.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/S.M./Pink.rs

Bonus video:

00:09 KIJA ISPUNILA MAMINE ZAHTEVE! Nadica je tražila od ćerke da uradi OVO, a KOCKAREVA se odmah pohvalila: Bako, srećan rođendan!