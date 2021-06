KRISTINA NAPRAVILA HAOS IZMEĐU KRISTIJANA, ČORBE I CARA! Reper žestoko zaratio sa Filipom, pale ŽESTOKE pretnje! (VIDEO)

Kristina Spalević, ljubavnica Kristijana Golubovića, ovonedeljni je vođa u Zadruzi, a na raspodeli budžeta, napravila je haos između Filipa Cara i Milana Jankovića Čorbe, u koji se umešao i Golubović.

foto: Printscreen/Pink

- Čorba je osoba koja me je najviše ovde povredila. Ja to nisam zaslužila. Ja ne bih trošila reči do nekoga do koga mi nije stalo. Ja tebe nisam uvredila, niti povredila. Uvek polazim od sebe. Meni nikada ne bi palo na pamet da smislim onakve rečenice... Povredile su me i neke tvoje imitacije, reči... Ti si tu više dao sliku o sebi, nego o meni - govorila je Kristina.

- Svako govori o sebi. Jednom sam te uvredio te večeri, a moje mišljenje je takvo, jer si ga ti izgradila tako - odgovorio je Čorba.

- Mene tvoje mišljenje neće poremetiti, ali neću to zaboraviti. Ti Kristijanu nisi ni mama ni tata, a u kazinu si ga ti više iskompromitovao, njego ja - nastavila je pevačica.

- Pričaj o meni šta misliš, ne o Kristijanu. Ja kada bih rekao svoje mišljenje o tebi, ne bih uzimao u usta Kristijana - rekao je Čorba.

- Ne znam što te to toliko boli. Ti si imao veliku traumu u životu, nema žene koju nisi ponizio. Feminizam je u jeku, 21. vek je, a ti si prvi protiv žena. Tebi su sve takve - nastavila je ona.

- Nisu sve takve. Ali hvala Bogu što sam provalio kakva si odmah - poručio je reper.

- Ne razumem, ne poštuješ njegovu devojku, a on tvoju da. Što je Teodora drugačija od Kristine? - pitao je Car.

- Šta se ti mešaš? Moje poštovanje prema Kristijanu nema veze sa Kristinom, ja ću uvek da kažem šta mislim! - odbrusio je Čorba.

- Care, ja znam šta ti misliš o njoj, a to što ćutiš znači da si pokvaren - poručio je Kristijan.

- Loš je stav, za curu najboljeg druga kaže da je k*rva. To mi nije normalno. Vi še svađate kao da ste bili u vezi - zamerio je Filip.

- Što je Kristina bolja od Teodore? - pitao je Čorba?

- Pa ona se uvlačila kod Vladimira u krevet - rekao je Kristijan.

- Ja nisam spavala ni sa kim! - odgovorila je Teodora.

- Ne možeš da upoređuješ Teodoru i Kristinu, nije isto, Kristijan uvek kaže, što uzimaš Teodoru u usta onda? - vikao je Čorba.

- Ma ne zanima me, najbolje da ništa ne govorim - rekao je Filip.

- Kada si dva, tri puta rekao, jesam ti rekao, pusti to sa mnom je sada. Jesam ti davao za pravo da je nazivaš bilo kako? - rekao je Kristijan.

- Ja samo mogu da kažem svaka čast što braniš Kristinu, Care - dobacio je Čorba.

- Vaš problem nisu devojke, nego nešto drugo - govorio je Lepi Mića.

- Hajde da se zaustavimo, neka deli budžet - predložio je Car.

- Šta si rekao sada? Imam oči iza ovde... Priča da će me na kapiji razbiti. Sine, opusti se... - pitao je reper.

- Da mi se da raspravljati sa tobom, verbalno bih te razneo - poručio je Car.

- Bila je Igra istine, pa smo se vozili dva sata - odbrusio je Čorba.

- Da, ti si odmoran, ja sam se ovde izmorio. Ja sam sto puta tvoje mišljenje saslušao... - rekao je Filip, koji je izašao da se smiri.

Kurir.rs/S.M.

