MRLJA JOJ JE ŠTO SE MUVALA SA TOMOVIĆEM! Čorba isprozivao ĐETIĆA, Teodora se pravdala: Nikad se nisam ljubila sa njim!

Zadrugari su komentarisali raspodelu budžeta novog vođe, Kristine Spalević, a onda su se dotkali morala Teodore Bilanović, devojke Milana Jankovića Čorbe, pa je reper isprozivao Vladimira Tomovića.

- Vi ste se primili na rijaliti. Lepo kaže u pismu obrazloži kome i zašto daješ budžet. Naša pravila paba kažu imam pravo da ti kažem sve najgore,pare na mestu ali mogu da te gazim. Kao što sam Ivanu prevario, alli stan i kola - objašanjavao je Kristijan.

- Ako daje budžet za zadnjih 5 dana, onda Kristijan zaslužuje najmanji budžet. Nije imala hrabrosti da uradi za ono što joj je u glavi - dodao je Lepi Mića.

- Da sam slušala Krstijana poslušala bih ga za budžet za Čorbu - ubacila se Kristina.

- On može tako u pabu u vojici, ali kod mene ne. Meni je smešno vi ste dobra ekipa, a njegov najbolji prijatelj te vređa - nastavio je Mića.

- Nije mu ona dr*ala kur*ac, nego je on sam sebi gurao prst u du*e - rekao je Čorba.

- Ti se nisi poljubila sa Tomovićem? - pitao je voditelj.

- Nisam se nikad ljubila sa njim, ništa - pravdala se Teodora.

- On je uvek govorio da Teodora ima mrlju jer se muvala sa Tomovićem i Franu, a Car ima drugi problem, to ćemo da vidimo o čemu se radi - dodao je Čorba.

- Ja sam bila ljuta na Minu jer mi je prijateljica - rekla je Teodora.

- Zato što si htela da budeš sa Franom. Bila je ljuta i razočara, prešla si u krevet pored njega - napadao je Car.

- Teodora je rekla Tomoviću da je pusti na miru, ne on njoj. Što se tiče Frana, prešla je na krevet kod njega, Mina je posle žurke legla za Franom, a Teodora je to zamerila. Ušla bi ona u vezu sa obojicom da je htela, ali za tebe to nije za pohvalu - nadovezao se Lepi Mića.

- Ona je finija, ali ima dela koja nisu za pohvalu. Možeš da joj zameriš kao momak neke stvari - dodao je Filip.

