ŠA SE POKAJAO ZBOG JAVNE PRELJUBE I PROLIO GORKE SUZE! Reper ogolio dušu o Ivani, GRIZE GA SAVEST: Hteo sam da se OPEREM! (VIDEO)

Nenad Aleksić Ša ustao je za crnim stolom i briznuo je u lač i javno se pokajao što je prevario bivšu suprugu Ivanu.

- Nemojte da mislite da sam ja lud i budala. Kad izađem, znaću na čemu sam. Nisam imbecil, niti sam poremećen, da ja budem sa nekim, ako je sve to istina! Ako sve to nije istina, naravno da ću biti sa njom. Vi nemojte misliti da sam ja poremećen. Grad je mali, lako se sve sazna - nastavljao je Ša.

- Evo, ovako će biti, on misli da sad njega ona čeka... Tara će njega sačekati, pa će reći da su svi protiv nje, ona ima filmove u svojoj glavi, da su svi protiv njih, govoriće kako su poruke posvećene nekom drugom. Svi mu se u facu smeju, jer ne mogu da izdrže! - objasnio je Đedović.

- Ja imam ozbiljan strah od viđenja sa Ivanom, zato što je sve bilo javno, zato što se sve ovako desilo. Ja znam Ivanu, šta god da se desilo, njoj nije svejedno sad. Da, grize me savest, ne mogu da živim sa onim što sam uradio Ivani. Žao mi je što sam joj se us*ao u život. Tari sam platio kaznu, zato što ne mogu da živim sa tim da je neko zbog mene otišao - komentarisao je reper kroz suze!

- Vidi, postoji velika mogućnost da se sve promeni kad izađe i vidi Ivanu, postoje mozgovi koje zaborave na sve kad ih izoluješ. Mislim da se sa Ivanom nije video, samo zato što Tari to smeta. Postoji velika mogućnost da će mu se emocije vratiti - objasnio je Đedović.

- Često pomislim šta sam joj uradio, ne mogu sebi da oprostim, majke mi, zato što Ivana nije osoba... nije mrava zgazila. Znaju ljudi koji poznaju Ivanu, verujte mi, to ne možete nigde da upoznate. Majke mi, ne možete, ne znam kako da vam objasnim! Mnogo sam pogrešio prema njoj. Ja znam da Ivani nije dobro - plakao je Ša.

Nenad Aleksić Ša totalno se slomio i na "Pretresu nedelje" otvorio dušu o bivšoj ženi Ivani.

- Ša koja je najveća greška, a tiče se Ivane? Šta ti je najžalije? - gladilo je pitanje Milana Miloševića.

- Ja sam najveća greška - rekao je kratko Ša kroz suze.

- Da li se plašiš susreta sa roditeljima upravo zbog Ivane? - pitao je Milan.

- Ja sam go*vno koje je htelo sebe da opere - rekao je Ša.

- Da li si preterivao u vašim odnosima i da nije baš bilo tako? - glasilo je pitanje voditelja.

- Ništa nije bilo tako - odgovorio je Ša.

- Ja sam u karantinu bio sa Ša i njemu se pila kafa, ona je sa drugog kraja grada donela kafu za sve nas - ubacio se Marko Đedović.

- Da li će vam nedostajati vaš salon na Fontani? - upitao ga je voditelj Milan Milošević.

- Misliš da ne umirem svaki dan da sedem da popijem kafu? Naš komšiluk, najveći gotivci, to je neki svet za sebe - rekao je Ša kroz suze.

Nakon javnog, potpuno neočekivanog pokajanja Nenada Aleksića Ša zbog javne preljube, Marko Đedović otišao je sa njim u pušionicu, pa mu objasnio kako stvari stoje i zašto treba da ceni svoju bivšu suprugu:

- Ona tebe i dalje voli, a doživljava da ti se neko smeje ovde. Zna kako si novac zarađivao nekada. Nije problem dati, ali tako, evo, evo, evo... Ja verujem da i od ovih para koje si ti njoj dao, da ona ne troši. Kad bi joj se lepo obratio, da se neko čudo desi, ugledaš je i vidiš... Sada ti ja hipotetički pričam, ja mislim da ona dinara nije potrošila, ja znam šta je moglo da izađe i šta je pričano. Veruj mi, to je ona sve videla. Šta god da ti traži, to je to, ona još nije skinula slike sa instagrama, mislim da bi joj se duša pocepala da je krenula da briše. Zamisli da neko sluša ono što si ti pričao, a ne daje izjave i to. Razumeš sad sve? - govorio je Đedović.

- Ništa mi nije uradila, ništa - plakao je Ša.

- Ja mislim da je njena jedina mogućnost za sreću, da si to ti. Odvratno je što ovo kažem, ali ona samo sa tobom može biti srećna, samo je ti možeš usrećiti posle svega. Ona je sada nesrećna, ko god je sad uz nju. Ona nije srećna - rekao mu je Đedović.

- Svi su bili dobri prema meni, narod, komšiluk, niko nije mogao slovo ružno za mene da kaže - nastavljao je reper.

Kurir.rs/M.M.

