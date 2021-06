ŠA PRONAŠAO UTEHU U ĐEDOVIĆU! Reper otvorio dušu o svom TEŠKOM DETINJSTVU i priznao: Uvek sam bio OPTEREĆEN i imao JEZU U KOLENIMA

Nenad Aleksić Ša je uz jutarnju kafu otvorio dušu Marku Đedoviću i priznao mu kakav je bio kao dete.

- Znaš ti da sam ja kao klinac previše bio previše svestan života u odnosu na broj godina koje imam? Ja sam kao dete bio svestan mnogih stvari - započeo je Ša.

foto: Printscreen/Zadruga

- Pa, zato sad nisi - zaključio je Đedović.

- Znaš ono kad deca uče vremenom, šta, kako... Ja sam mnogo pre vremena bio svestan nekih stvari i opterećivalo me je do j*ja. I uvek sam bio opterećen... Ta jeza u kolenima i grudima, to ne mogu da opišem - dodao je reper.

Kurir.rs/M.M.

