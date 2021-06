IZGLEDA KAO DA BI UBIO NEKOGA SVAKI ČAS! Nataša Radan otkrila sve TAJNE zadrugara, a o NJEMU nije rekla nijednu lepu reč! ŠOK!

Nataša Radan napustila je rijaliti posle devet meseci i tako izgubila šansu za 50.000 evra, ali, kako sama tvrdi, nije joj žao. Starleta je posle duela s prijateljem Filipom Carem, koji je bio prilično napet i do kraja se nije znalo ko će da pobedi, ipak napustila „Zadrugu".

U razgovoru je odala tajne pojedinih zadrugara i iskreno pričala o onome što se dešavalo u "Zadruzi". Na samom početku smo je pitali zbog čega se poslednjih dana povukla i slabo bila aktivna. Šta je trebalo da radim? Povukla sam se, nisam pratila dešavanja. Bila je jedna emisija, skroz sam odlutala. Milan me je podigao, nisam znala o čemu se radi.

foto: Printscreen/Zadruga

Ko se, pored tebe, još pogubio i nije mu više dobro unutar rijalitija?

- Sudeći po svemu, mislim da bi i Nenad Ša voleo daje van Bele kuće. On je baš u lošem stanju, ali i izdanju. Čovek se osušio i postao je kost i koža. Pogled mu je unezveren. Izgleda kao da bi ubio nekoga svaki čas. To je ozbiljna stvar. Samo čekam da ustane i polomi nekome šolju o glavu. Ima da se vadi na neuračunljivost.

Da li misliš da je to zbog toga što je Ša od muzičke zvezde postao predmet šale i sprdačine?

- Jeste, svi mu se smeju iza leda. Meni ga je stvarno žao. Onako pozitivna osoba, samo je krenuo da vređa. Način na koji je to uradio je gori od samog čina. Kada sam gledala klip kod Drveta, videla sam da taj čovek ne razmišlja. Mislim da je dosta pogubljen. On nema kontrolu kako napada ljude.

foto: Nemanja Nikolić

Je li Filip Car zaista zaljubljen u tebe? Janjuš ga: je pitao da li je zaljubljen u mene i on mu je rekao da jeste.

Šta ga je sprečavalo da te smuva? - Da ja nisam imala tu priču sa Anđelom, bili bismo zajedno. Rekao mi je da ga čekam napolju, ali ako budem snekim, on će presuditi da budemo zajedno.

Da li bi ti bila s Carem?

- Meni se on ne dopada, ne bih bila s njim. Mislim, dopao mi se u početku, ne fizički toliko koliko je imao nešto što mi se svidelo, ali posle, kako je bio s jednom, drugom, trećom, to je prestalo. Videla sam kako se ponaša prema ženama. Ono je strava i užas. Goreg muškarca od njega nisam videla. Gadi mi se posle toga.

Šta kažeš na Carevo priznanje da je došlo do poljupca i da ste bili intimni? - On je lažovčina. Nismo se poljubili, već je on rekao da želi da me poljubi u nosić pre odlaska i zeznuo me. Poljubio me je na blic onako, bukvalno na sekundu, na kvarno. Posle se smejao što me zeznuo i to je to. Ne znam, nemam nikakvu nameru, ali nikad se ne zna šta može da se desi.

Da li bi mu ostala dužna kada bi te fizički napao?

- Ja bih mu glavu slomila kada bi me udario ili viknuo na mene. Letela bi mu flaša u glavu. Nisam mu ja Aleks Nikolić ili Sanja Stanković.

Ko će od svih parova s imanja u Šimanovcima ostati na kraju?

- Mislim da će i Rialda i Kenan opstati, možda jedini par koji će opstati. Misica i Karić mislim da ne. Jovana Ljubisavljević je namazana, ali ne više od Stefanovog oca Osmana. On već zna sve o njoj, kao što je znao o Ivani Šopić.

foto: Printscreen

Kurir.rs/S.telegraf

Bonus video:

00:24 SLAVLJE U DOMU STANIJE DOBROJEVIĆ: Starleta priredila specijalno iznenađenje, a Marko je u svemu UČESTVOVAO! (VIDEO)