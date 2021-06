SPAVAŠ SA MNOM, PA ME CEO DAN POSLE PONIŽAVAŠ! Maja i Janjuš posle DRAME rekli sve što su imali, a onda mu ZAPRETILA!

Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš se ne zaustavljaju, pa, iako se činilo da su spustili loptu, Marinkovićeva je nastavila da plače, dok je Janjuš pokušao da se skloni od nje.

- Što spavam s tobom? Da li moram negde drugde spavati? Da li mogu da ne spavam sa tobom? - ispitivao je Janjuš.

- Zašto uvek moramo da se iz*ebemo? Zašto si tako odvratan prema meni, opet tako pričaš! Ceo dan si namrgođen! Ti mi stalno govoriš da ne možeš očima da me gledaš. Idi kad si takav čovek! Spavaš sa mnom, a onda me ceo dan ponižavaš, odvratno mi je u odnosu sa tobom. Zapamtićeš me za ceo život! - zapretila je Maja kroz suze.

- Hoćeš li prestati? Idi i istuširaj se! - poručio joj je Janjušević.

- Stalno imaš potrebu da me vređaš i ponižavaš! Što me štipaš na garnituri? Što me ujedaš? - pitala ga je Maja.

- Ti voliš da mi guraš prst da te ja ujedem, ti to voliš. Ti si patološki ljubomorna - govorio je Marko.

