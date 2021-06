MARIJA KULIĆ ZA KURIR NAKON DISKVALIFIKACIJE GOLUBOVIĆA: Podnećemo prijavu protiv Kristijana, plašim se za svoju BEZBEDNOST!

Marija Kulić jako je potresena zbog incidenta koji se noćas dogodio u Zadruzi, kada je Kristijan Golubivić napao njenu ćerku Miljanu Kulić, zbog čega je diskvalifikovan iz rijalitija.

foto: Printscreen

U izjavi za Kurir ona je rekla da se plaši za bezbodnost svoje porodice, ali i da će danas podneti prijavu protiv Golubovića.

- Jutros sam se čula sa advokatom koji će danas podneti prijavu protiv Kristijana Golubovića zbog nasilničnog ponašanja prema Miljani. Po njegovom savetu ja ću večeras podneti prijavu u policiji zato što se iskreno plašim za svoju bezbednost. - kaže Marija i dodaje:

foto: Printscreen/Pink

-Uznemirena sam jako, ja sam bolesna a on je sinoć Miljanu psovao i pretio nam, rekao joj da ja treba da umrem od raka. Sinoć sam se i za Miljanu jako uplašila, ja znam da Kristijanu inponuje što je njega noćas držalo pet ljudi jer on je kao jak pa ne mogu da ga zaustave, ali to nije normalno. On nije za rijaliti već za neku ustanovu.

foto: Printscreen/Zadruga

Kurir.rs/Ana Denda

BONUS VIDEO:

06:01 KIJA KOCKAR PODRŽALA LUKASA, PA OTKRILA: Biću mu gost na koncertu