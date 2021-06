SRAM TE BILO, DŽUKELO JEDNA! Kristina optužila Miljanu da je sinoć Kristijana HVATALA ZA POLNI ORGAN, Kulićeva udarila kontru!

Kristina Spalević krenula je da prepričava sinoćnji sukob između Miljane Kulić i Kristijana Golubovića, koji je potom diskvalifikovana.

- Devojka je mrtva-hladna podigla pokrivač, ušla i legla na nas. Pokušala je da ga poljubi par puta, počela da ga hvata za polni organ, stavila ruku ispod moje noge i krenula da ga grebe po nogama - prepričavala je Kristina, čije je izlaganje prekinula optužena Miljana Kulić.

- Sram te bilo, džukelo jedna, gledaoci su sve videli! Ja ni u kakav štek išla nisam, gledaoci su sve videli! U šteku uopšte nisam bila, pustiće snimak i videćete! Ja nisam luda da lažem, da mi se smeju ljudi. On je želeo da diskvalifikuje mene, ali Bog sve vidi, to mu je bio cilj otpočetka rijalitija. Vodite računa šta radite meni, vidite da se sve vraća vama. Ti si bolesna devojka, izmišljaš i lažeš! Da li je to onaj Kriistijan što te je davio i oborio na pod?! - vikala je Miljana.

- Ali to ne menja činjenicu da si ga hvatala za k*rac - odbrusila je Kristina.

- Ja nikada ne lažem ni za šta, tako da nemam razloga ni za to da lažem - pravdala se Miljana, koja je tvrdila da nisu istiniti Kristinini navodi.

- Da je reakcija preterana - jeste, znam da se Kristijanu nakupilo previše stvari, ali... Ona je došla sa namerom da napravi s*anje. Pokušala sam da ga zaustavim, on se u tom trenutku ljutio na mene, ali naravno, niti ja njega mogu da zaustavim... Gurnuo je na trosed, nije je udario - prepričala je i demonstrirala Kristina.

- Moram da kažem onako kako je bilo. I te kako je mogao u pabu da joj odšrafi glavu, ali nije, bacio joj je štikle. Prolazimo, ona izlazi za nama, ne znam šta je rekla, izašla je ponovo da provocira, da mu j*be familiju, ovo, ono... Njegova reakcija nije opravdana, ali ga je dovela do toga. Nije je šutirao ispod pokrivača, izgurao ju je nogom. Postupio je impulsivno, prema osećaju. Uhvatila sam se za glavu, znala sam da ništa nisam mogla da uradim... Ulazim, vidim scenu da se baca s obezbeđenjem...

- Sandra Rešić, jedan od očevidaca, ispričala je da je Kristijan prekršio pravila kada je nasrnuo na obezbeđenje.

- On je njega znaš kojom jačinom pesnicom udario u glavu, znaš kojom jačinom tukao - prisećala se ona.

