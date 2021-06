DOKAZAO JE DA JE NASILNIK NAD ŽENAMA Miljana progovorila o brutalnom sukobu sa Kristijanom: Da nije bilo OBEZBEĐENJA, SLOMIO BI ME

Posle Kristine Spalević, svoju verziju sinoćnjeg događaja kada je Kristijan nasrnuo na Miljanu ispričala je Miljana Kulić.

- Ja se Kristijana Golubovića ne plašim, sve što mi je pričao, to su mi priče za malu decu. Sinoć je opravdao da je nasilnik nad ženama - započela je Miljana, a potom nastavila:

- Otišla sam u pab, pošto mi je Kristina pozajmila belu haljinu. Dobila sam novac kod Drveta, videla sam da je nema na žurci, htela sam da je častim pićem. Kako sam povukla ono, krenuo je da me vređa, da mi priča svašta. Izoreo je zbog Zadrugovizije, ne može da podnese poraz. Ljudi vide sve, hvala Bogu. Klip će vam biti pušten u četvrtak, izvinjenja nikakva ne primam. Da, povukla sam ono, on je počeo da me vređa, rekla sam mu:"Znam da si iskompleksiran zbog Zadrugovizije. Što me šutiraš, što imaš komplekse što si bio moja kućna pomoćnica". Pričao je kako mu ljudi prave klipove u suknji, to ga je najviše izrevoltiralo, iz tog razloga je lagao i izmišljao. Ne bih ga pipnula u*ranom motkom, niti je moj tip niti me interesuje - nastavila je ona.

Miljana Kulić nastavila je priču o Kristijanu Goluboviću na današnjem porodičnom sastanku.

- Za razliku od vas, ja ga se ne plašim. Uvek sam iznosila svoje mišljenje. Kada je ustao i rekao:"Ubiću Staniju Dobrojević", ja sam ustala i napala ga, od tada je krenuo naš konflikt. Ja sam videla da je on jako loš čovek, stojim iza toga da u rijalitiju lošijeg čoveka nisam upoznala. Ljudi su apsolutno sve videli, poraz ne bi mogao da podnese, ne bi mogao ni deseti da bude u ovoj sezoni. Išao je kod Džastina Bibera, molio je da glasaju za njega, nije uzeo nijednu nagradu. U šteku nisam bila - tvrdila je Miljana, dok Kristina nije odustajala od svojih prvobitnih tvrdnji.

- Lažeš kao pas! Ušla je, sedela na meni - tvrdila je Kristina Spalević.

- Ja budala nisam da lažem, da mi se ceo svet smeje! Biće pitanja gledalaca, klipovi, u štek nisam ušla, pipnula ga nisam! Sve u svemu, da nije bilo obezbeđenja, on bi me slomio jer je čovek nasilnik. U pabu me je šutirao, izbacio štikle, govorio sve i svašta.

