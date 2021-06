ŠA ŽELI DA VIDI BIVŠU SUPRUGU PO SVAKU CENU: Reper ZAPLAKAO, priznao da će se IZVINITI Ivanu i Tomoviću! Shvatio da je POGREŠIO!

Nenad Aleksić Ša je shvatio da je pogrešio i priznao da želi da vbidi Ivanu Aleksić.

- Šta bi mali Nenad rekao velikom Nenadu? - glasilo je pitanje.

- To sam komentarisao sa Markom. Bio bi u nekim procentima ponosan, ali bi u većim procentima izgrdio velikog Nenada - rekao je Ša.

foto: Printscreen/Zadruga

- Apsolutno sam siguran da je tako. Mi smo pričali u pušionici, totalno je bio iskren u tim pričama. Mislim da bi ga mali Nenad onako dečje prebio. Rekao mi je da bi u 60% situacija bio ponosan, na ono što je uradio. On je gledao neke stvari koje mu se nisu svidele u odrastanju, a on ih je ovde uradio. To je ono što bi ga mali Nenad iskritikovao. Ne bi mali Nenad bio zadovoljan velikim Nenadom - dodao je Đedović.

- Taj veliki Nenad ne ceni dobrotu nekih ljudi, ja sam neko ko nije navikao da su ljudi mnogo dobri. Uvek se pitam šta, zašto... Zato teram dobre ljude iz svog života. Oterao sam iz svog života osobu koja je 100% bila dobra prema meni - poručio je Nenad.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ako je hipotetički Ivana ta koja je stupila u kontakt sa Tomovićem da bi mu se zahvalila što je branio ono što je trebalo ti da braniš, hoćeš li da se izviniš i njemu i njoj, posebno Ivani za reči koje si izgovorio? - glasilo je naredno pitanje za Ša.

- Da. Ivana nikad ne bi mogla da uradi nešto da me povredi. To sam pričao da sebe operem. Znao sam da je to nemoguće. Razorilo me je kada mi je novinarka postavila pitanje zašto nisam hteo da vidim Ivanu. Kada mi je rekla da je baš htela, tu se desilo to nešto što mi je prelomilo u glavi i od tog trenutka mi nije dobro... Ja ne pričam o mirenju... Toliko sam g*vno bio, toliko je ponizio... I na sve to kao: "E, neću da te vidim"... I sa Mićom i Markom sam pričao, bar žena zaslužuje da sednemo. Ja ne mogu da pričam... Ne mogu, majke mi. Ne mogu da se sastavim - rekao je Ša na ivici suza, koji je potom zaplakao.

- Meni je rekao da ne bi mogao da je pogleda u oči, da bi sagao glavu... Rekao mi je da ne zna šta bi joj rekao, da bi ga bilo sramota, da bi gledao u pod od sramota... Jer mnoge stvari koje je koristio u opravdavanju svojih postupaka nisu takve - dodao je Đedović.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ne pričam o mirenju, ali ne možeš da zamisliš koliko želim da je vidim - priznao je Ša.

- Isplači se, izbaci to iz sebe. Kad si već loše učinio, nije trebalo da govoriš one loše stvari posle. Ja sam htela da te osvestim - istakla je Nadica.

- Sve što si ti pričala je istina, ali nisi na pravi način sa njim. On je malo sujetan, malo iskompleksiran... Za dopiranje do ličnosti, tvoj način je pogrešan, ali si u pravu - poručio je Đedović.