ŠA SAZNAO DA JE IVANA PREMESTILA SALON, GUŠIO SE U SUZAMA: Hoću da CRKNEM, duša mi se cepa! Priznao da mu nikad TEŽE nije bilo!

Nenad Aleksić Ša je saznao da je njegova bivša supruga Ivana premestila salon u drugi lokal i potpuno se slomio. Nije mogao ni da odgovori na pitanje, već je pobegao u pušionicu i krenuo da jeca.

- Ako bi hipotetički saznao da je Ivana zatvorila salon, i da ga je prebacila na drugu lokaciju, da li bi ti bilo teško?

- Pričao sam sa Borom, je*o te! Šta da mislim, hoću da crknem! - rekao je Ša.

- Ne znam šta da kažem. Je l' moram da odgovaram? Molim te... - zanemeo je Ša i otišao

- Rekao je da ne može da živi bez tog salona, da je to bio njihov uspeh. On je pretpostavljao da je zatvoren, i nije mogao da veruje u to. On nije mislio na to da je premestila, nego da je zatvorila, ali je sigurno bilo da ona ne može bez njega. To je njegov kafić bio, dolazio da pije kafu. Ja sam baš bio u salonu. On je uživao tu da ona radi i da on sedi. Osećao je da je to njihovo nešto - pričao je Bora.

- Kako toj ženi na oči da izađem? Toliko mi je teško... Žao mi je... Sve sam joj sj*bao... Sve sam joj sj*bao - kukao je on.

- Ona te i dalje voli, to je sigurno... - pričao je Đedović.

- Duša mi se cepa, Marko. Žao mi je nje, j*be se meni za mene... Zaljubio sam se i zavoleo, ali nije trebalo da je pos*rem... Muka mi je. Dotuklo me je - govorio je reper.

- Kako nije. Zanesu se ljudi - pričao je Đedović.

- Nikad mi teže nije bilo - priznao je Ša.

- Znam, jer ti nisi g*vno, ali su te zanele budalaštine... Nije kraj sveta, postoji izvinjenje, postoji pokajanje... Postoji sve... - tešio ga je novinar.

- Nemam snage za ova pitanja više... Nemam, kunem ti se - pričao je reper.

