TAKI BI ME URAMIO KADA BI ZNAO 2 ODSTO ŠTA SI TI RADILA! Janjuš posramio Maju, ona na sve načine pokušala da se OPRAVDA! (VIDEO)

Svađa Maje Marinković i Janjuša se nastavila, a Maja je plakala i pokušala da vrati Janjuša, koji je ljut na nju nakon saznanja da je htela da spremi poklon za rođendan Čorbi.

foto: Printscreen/Zadruga

- Nema plakanja, devojko. da li sam ti ja radio nešto što si ti meni radila? Da li sam ikad odreagovao bez razloga? Koliko si me puta pravila budalom? Ne znam da li ću dete da vidim, a ti izvlačiš iz mene da te nazivam k*rvom. Šta da sam ja uradio 2 posto stvari kao ti. Rekla si da ćeš da budeš iskrena, što nisi iskrena? Tri meseca me praviš budalom i provociraš - govorio je on.

- Iz nemoći pravim sr*nja... Ja te volim - pričala je Maja.

foto: Printscreen/Zadruga

- Koliko puta sam te provalio, pa te vređam. Da li si zaljubljena (u Čorbu)? - pitao je on.

- Nisam, kunem ti se. To sam uradila samo kada smo se posvađali - pravdala se ona.

- Ko će te posle ovoga? Da udaraš glavom o zid kada vidiš da neko lajkuje sliku? Kada ćeš da prestaneš da lažeš? Kada? - pitao je Janjuš.

- Za šta? - pitala je Maja.

foto: Printscreen/Zadruga

- Za sve. Devojko, završićeš u ludnici. Neka te vodi Taki da rešava sve. Čovek ne može da me gleda očima, a držao bi me na zidu, uramio bi me, samo kada bi znao 2% šta si ti radila, znaš to odlično. Čovek bi me na zid uramio - govorio je on.

- U pravu si - rekla je Marinkovićeva.

Kurir.rs/M.M.

