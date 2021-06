NJEGOV EGO NE BI PODNEO DA NE POBEDI! Stanija progovorila o KRISTIJANOVOJ diskvalifikaciji: Ovo niko nije očekivao!

Starleta Stanija Dobrojević prokomentarisala je diskvalifikaciju Kristijana Golubovića iz "Zadruge 4".

- To sam htela da preskočim, da ne dođe do nekih prozivki. Ja sam to očekivala, ali sam mislila da će možda istrpeti do samog kraja. Ali da on tamo stoji i da ne pobedi, njegov ego ne bi podneo - govorila je Stanija i nastavila:

- Mislim da bi uradio nešto par dana pre ili to veče, mislim da ne bi pobedio i to bi mu udarilo na ego. Ali ovo niko nije očekivao. Mislim da bi se ponovio scenario sa "Farme" - rekla je Stanija u emisiji "Pitam za druga".

Kurir.rs/S.M.

