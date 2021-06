ZVANIČNO OSTAVILA ŠA, PA OTIŠLA U PROVOD! Tara Simov ne gubi vreme, njena poruka ZAINTRIGIRALA mnoge: Već traži NOVU ljubav?!

Diskvalifikovana učesnica rijalitija "Zadruga 4", Tara Simov, mesecima je u žiži interesovanja zbog burnog odnosa sa reperom Nenadom Aleksićem Ša. Nakon što je on izjavio ljubav svojoj, sada već bivšoj, supruzi Ivani, Tara ga je ostavila, a sada se ponovo oglasila na društvenim mrežama.

foto: Printscreen/Instagram

Naime, Simova zna kako da podigne prašinu, pa je njen poslednji stori na njenom Instagram nalogu privukao veliku pažnju javnosti. Ona je objavila fotografiju na kojoj se vidi piće, a uz prikladnu poruku:

- Za ljubavi stare, za ljubavi nove? - napisala je Simova.

foto: Printskrin/Instagram

Podsetimo, Ša je pred sam kraj rijalitija promenio ploču, i priznao da je zažalio što je Ivanu Aleksić varao.

Tara je tada medijima poručila:

Ne verujem da me voli! Zvanično je kraj, neću da ga vidim! Neću da se foliram, da budem u fazonu da mi nije dobro i to, iskreno mislim da se on pere pred kraj rijalitija i da pokušava da dobije simpatije naroda, jer je sebe ubedio da su pitanja koja dobija istinita, a ne veruje u znake koje mu šaljem... Hoće da se opere jer su mu bacili rovca da neće nastupati i da ga ceo svet mrzi. To sve radi iz strah - rekla je Simova za Telegraf.

foto: Printscreen, Pritscreen/Pink

Kurir.rs/S.M.

