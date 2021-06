MINA VRBAŠKI POZVALA RODITELJE DA PODNESU TUŽBU PROTIV FILIPA CARA: Tužite ga, neka ide u ZATVOR! (VIDEO)

Mina Vrbaški je na kratko prekinula emisiju kako bi se obratila svojim roditeljima i pozvala ih da tuže Filipa Cara.

- Za gnusne laži za mog oca, za moju majku, sve što je juče pričao. Mama, tata, sve što možete, tužite ga, da ide u zatvor, do te mere da se ide. Rekao je da me je mama sa 13 podvodila, da je i ona k*rva, pa svašta za babu i Borisa. I za najveću klevetu da me je otac silovao - poručila je Mina.

- Sve je tako kako Mina kaže, ja neću ni doći na taj sud, doći će moj advokat. Da, tvoja mama, ako te imalo voli, naravno da će podneti tužbu. I ja bih podneo tužbu - rekao je Car.

