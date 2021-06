KRISTINA PRVI PUT O KRISTIJANOVOM UPADU U ZADRUGU! Golubovićeva ljubavnica mu se obratila, spomenula i njegovu ŽENU Ivanu! (VIDEO)

Kristijan Golubović je tokom noći "upao" u Zadrugu kako bi ljubavnici odneo poklon, a ona je sada prokomentarisala tu situaciju i direktno mu se obratila.

- Jutros sam tek shvatila šta se desilo, bila sam u šoku. Kad me je pozvao videla sam lišće i blato po njemu - počela je Kristina.

- Priča se da sad kad je izašao njega ti ne zanimaš, živi život i vraća se ženi. Ali sinoć smo videli šta je spreman da napravi da ti pokaže da mu je stalo. Doneo ti je trepavice, to je ogroman znak pažnje. Hteo je da pokaže da mu nisi bilo ko - rekao je Car.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja sam prva rekla ko misli da on nije sa ženom taj je lud. Nikad ne bih dozvolila sebi da kažem nešto zbog čega bih se kajala. Rekla sam kako me niko nije tako izvređao, ali me niko nije ni tako iznenadio. Ne postoji bolja osoba. Za stolom nije moglo da se vidi šta on dobro radi, drago mi je da su sinoć videli svi koji su potcenjivali naš odnos. Hoću da mu se obratim ovom prilikom. Sinoć mi je rekao da me gleda non stop, da me čeka i da ne pušim cigare. Otkad sam sama niti sam u kući, niti kod bazena, dok je bila igra uzela sam par cigareta. Kad sam ga videla sinoć zabuna u glavi kako da ga poljubim kad sam zapalila par cigareta - pričala je ona.

- Prvi put sma se zapitala da li ja sanjam. Mnogo mi je pomoglo, pogotovo sinoć posle klipova. Znam da smo na televiziji, ja ni za šta nisam dala primer, zbog javnosti ne bih trebalo da se prelazi - nastavila je Kristina.

- Vi ste se svađali, vređali i rekli nikad više i opet ste se mirili, kao i mnogima što se dešava. Isto je i kod vas i kod mene. Samo što ti nisi agresivna - dodao je Janjuš.

foto: Printscreen/Zadruga

- Dosta sam oslabila psihički pa sam prećutala, a i on je svašta proživeo ovde. Znam kolika njegova vrednost i njegova vrednost za mene, ne može da se objasni. Posle svake svađe sam sve slabija. Poslednju svađu sam najdrže držala distancu, ali ja ne znam osobu koja se posvađala sa njim, a da se nisu pomirili - pričala je ona.

- Imaš neku poruku za njega? - pitao je Car.

- Kristijane, hoću da ti kažem da te volim puno. Pomislila sam u jednom trenutku da možda nisi više tu, ali sam znala da ćemo se čuti. Izvini ako sinoć nisam reagovala adekvatno, bila sam u šoku. Jedva čekam da te vidim! Ako možeš budi u kontaktu sa mojima, pozdravi mi braću - rekla je ona.

- Jel misliš da možete da uspete napolju? - pitao je Janjuš

- Ja od samog početka mislim da možemo - rekla je ona.

Kurir.rs/M.M.

