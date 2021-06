ŠA SE OBRATIO BIVŠOJ ŽENI, TRAŽI NOVU ŠANSU, A TARA JE PROŠLOST: Voleo bih da odem kod IVANE, STRAH ME JE, vapim za RAZGOVOROM!

Zadrugari su videli razgovor Marka Đedovića i Nenada Aleksića Ša u kom je reper otvorio dušu i priznao emocije prema bivšoj supruzi, Ivani, a onda se pokrenula rasprava u kojoj je Ša otkrio svoje namere:

- Strah ga je od prvog susreta sa Ivanom, prvo Ivane, pa celog sveta! - otkrio je Đedović.

- Ja bih voleo da odem pravo kod Ivane, ali ja ne znam da li ona želi i da priča sa mnom posle svega. Kunem se, ne znam šta da joj kažem, kako da započnem konverzaciju, nije to tako jednostavno. Najveći mi je strah od Ivane, najteže mi je šta će izgovoriti. Ja znam kakva je Ivana, ali sad mogu da očekujem sve i svašta. Ja ću je saslušati i ćutati. Samo želim razgovor sa njom, konstantno mi je u glavi da želim da je vidim. Ne mogu nikoga više voleti od Ivane - priznao je Nenad.

- Njemu treba potpuno drugi profil devojke, a ne neko ko je neurotičan kao Tara. On je Ša postao zahvaljujući sebi i svom trudu, ali sigurno ne bi sve izgurao da nije imao adekvatnog partnera pored sebe - dobacila je Rialda.

- Nećeš ti njoj ništa reći, samo ćeš je zagrliti. Meni je drago što ti je došlo iz du*eta u glavu. Nisam znala da se baš nikada nisu vređali, te neke detalje nisam znala - komentarisala je Nadica.

- Ja se ne nadam njenom oproštaju, ne, meni je samo da izbacim sve iz duše i da se ispričam sa njom, ne bih voleo da je izgubim za ceo život i da je nemam tu negde. Vapim za tim razgovorom. Da, želim i sa Tarom da se vidim i da pričamo o svemu, ali mi je u glavi sve to što je uradila i ovde i van, da ti na sve to sa nekim rijaliti likovima praviš neke scene. Ona mene udaljava tim ljubomornim scenama, ja sam to njoj rekao. Vreme ne može da se vrati, ali sam izgubio osobu koja se samo jednom nalazi, ona je jedna jedina, duša me boli. Znam da ne mogu da je vratim, nemam ni prava da tražim oproštaj. Ja sam sebe pronašao opet, znam ko sam i znam šta želim, a to nisam odavno znao. Želim Ivani da ne nađe neku budaletinu kao ja - nastavio je reper.

