PRE 3 DANA MILJANA JE PITALA DA LI IMA ŠANSE KOD ZOLE! Janjuš se OSVETIO Miljani otkrivanjem njene TAJNE, Mišela dizao u NEBESA!

Tokom nominacija, Marko Janjušević Janjuš iskoristio je priliku da se osveti Miljani Kulić i otkrije njene tajne:

- U kakvom je stanju Miljana sada, bila bi sa svim muškarcima ovde. Kada je drugom emotivnom stanju, bila bi samo sa Zolom. Pre 3 dana me je pitala da li ima šanse da joj se javi Zola i da li će imati šanse da bude sa njim. Pre tri dana me je to pitala - govorio je Janjuš.

- Zakuni se, pošto ste stalno kuneš - dobacila je Miljana.

- Ja sam joj rekao biće najverovatnije šanse. Ona je rekorderka. Ne postoji zadrugar sa kojim se nije posvađala. Udara na one koje smatram konkurencijom. Stefan Karić, kada je ušao ovde, rekao je da si mu se javila prva napolju, kao i meni, a najgore reči su mu izgovarala - nastavio je košarkaš.

- Pozdrav za Vladu Tomovića - rekla je Kulićeva.

- Ja te nikada prvi nisam vređao. Gađa kvarno, najkvarnije. Ja je nikada prvi nisam dirao. Što se Mišela tiče, on pati neko vreme za Minom, malo se i oporavio. Mislim da je bio iskren u tom odnosu i da ga je pogodilo to. On je bio najsrećniji kada je čuo da je korona završena i da će pevati. Od mene će dobijati još veći bakšiš kada izađemo. On je jedan od najhrabrijih zadrugara ovde, reaguje mirno. Ne plaši se, skidam mu kapu. Mišel, znaš kakav odnos imamo. Ovog puta te ne šaljem, Miljanu šaljem zbog ovog danas i jer me pravi budalom. Ona je mene svaki put poslala, sa kim sam god bio - zaključio je Janjuš.

