MAJA NE ODUSTAJE! OPET ISKOPIRALA ANU KORAĆ OD GLAVE DO PETE! Obukla istu kombinaciju kao bivša suparnica, a kojoj bolje stoji?

Nakon nastupa Maje Marković na Karaoke obračunu, Ana Korać je komentarisala izgled zadrugarke i rekla je da je obučena kao i ona na istom takmučenju prethodne sezone Zadruge.

Kao što se može videti, Maja je totalno iskopirala Anu i nosila isti kostim kao ona, iako je to poricala.

Ona je obukla beli brus i braon pantalone, baš kao što je i Ana obukla za nastup. Međutim, mnogi su prokomentarisali da Koraćevoj mnogo bolje stoji ova odevna kombinacija.

Inače, ovo nije prvi put da Marinkovićeva kopira bivšu suparnicu.

"Okej, kontam da ti se nešto sviđa, ali baš istu stvar, a pritom me pljuje na jednoj strani, na drugoj strani.. Ta devojka je opsednuta mnome, ja sam to govorila još u drugoj sezoni, non-stop me gleda, kao psihopata najveća. Ona je šila haljine koje sam ja nosila prošle godine. Poslaću joj ovo jer ovo jedino nije nosila. Svuda me negativno komentariše. Ona želi da bude ja, da se ponaša kao ja i da izgleda kao ja. Bila sam sad kod mog šminkera. I on mi ispričao da ga je taj i taj zvao da našminka jednu devojku jer nije smela ona da ga zove. Kaže ko je u pitanju, kaže Maja Marinković. On kaže našminkaću je, naravno, nije problem, to je moj posao. On je došao tu pred ulazak u Zadrugu. Pokazala je moju sliku, i rekla je: "Ovako, kao lutku da me našminkaš". I rekla mu je da je bila kod plastičnog hirurga i htela nos kao Anin. Kaže mi: "Ana, bojim se za tebe", može da me sačeka negde iza ćoška. Postalo je jezivo, bilo mi je smešno, ali sad kad mi je ispričao to, malo se plašim. To su fanovi, ozbiljni. Komentarisala je ona i Davida, da je dobar frajer, da mu vidi s*ks u očima - ispričala je Koraćeva jednom prilikom.

