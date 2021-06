NE ZNA ŠTA JE ČEKA NAPOLJU, PREKRŠILA JE OBEĆANJE! Oglasio se Kristinin otac, otkrio da li bi prihvatio njeno DETE sa Kristijanom!

Dragan Spalević, otac učesnice “Zadruge” Kristine Spalević, otkrio je da bi prihvatio njeno dete sa Kristijanom Golubovićem, da je ostala trudna.

- Kristina bi imala našu podršku šta god da se desilo. Ako prihvatamo naše dete, svaki izbor koji je dobar za nju biće dobar i za nas. Sve što nju čini srećnom i nas usrećuje. Verujem da su prošla vremena ugovorenih i prisilnih brakova, tako da ćemo prihvatiti njen izbor, ona bira partnera za sebe a ne za nas – kaže on i dodaje:

- Kristina je što se nas tiče ostala neočekivano dugo u rijalitiju, ali mislim da je osim negativnih stvari pokazala i svoj talenat, inteligenciju, stav i odsustvo želje za spletkarenjem i mešanjem u tuđe živote.

On smatra da je Kristini izuzetno stalo do mišljenja porodice, te dodaje da je Kristina uplašena zbog čitave situacije.

- Pre svega jer ne zna šta je čeka kad izađe i to je ozbiljno remeti. Ona zna da je uradila neke stvari za koje nam je obećala da se neće desiti i nema predstavu šta mi mislimo o tome, a njoj je stalo samo do našeg mišljenja. Što se veze van rijalitija između ne i Kristijana tiče ne bih ni mogao puno da komentarišem. Uslovi u “Zadruzi” su bitno drugačiji od realnog života. Tu se vide ozbiljne emocije ali šta će biti napolju, to niko ne može da pretpostavi - rekao je on.

