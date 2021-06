ŠA I IVANA ALEKSIĆ PREVARILI NACIJU?! Bivši supružnici skovali PAKLENI PLAN pre reperovog ulaska u ZADRUGU, TARA mu bila igračka?!

Nenad Aleksić Ša i njegova, sada več bivša supruga, Ivana Aleksić, navodno su skovali pakleni plan kako da zarade novac i prosperiraju na konto toga, pa lažirali razvod i prevaru.

Kontroverzni reper koji je pred kamerama najgledanijeg rijaliti šou programa "Zadruga 4" napravio preljubu i ostavio ženu s kojom je proveo sedam godina u braku zbog Tare Simov, zapravo je, navodno, sve radio po unapred dogovorenom planu.

On i njegova voljena seli su pre početka sezone i otvoreno popričali o svemu, pa su razvili strategiju kojom bi došli do para i slave. Mozak operacije bio je reper, a ona se složila sa svime što je predložio i servirao kao moguće opcije koje bi 100 odsto upalile.

- Nenad je bio popularan pre četiri, pet godina, zaista je bio aktuelan, ne zvezda, ali vrlo atraktivan zbog pesama koje je pravio. Ipak, pojavio se neki novi talas mladih muzičara, repera i multitalenata. Za godinu dana muzička scena je totalno promenjena. Iako je imao baš dosta posla, preko noći je sve stalo. Nije bilo poziva, tek poneki. Onda se pojavila korona i tada je tek stalo sve. Ša je pao u depresiju, plakao je kao dete dok ga je Ivana tešila da će sve biti u redu. Da ona ima salon i da imaju od čega da žive. On se uvek uzdao u nju jer je bila pametna i sposobna. Jedan dan je usledio poziv za novu sezonu "Zadruge", ponuda koja se ne odbija u takvom momentu. Ali samo ako kao učesnik imate dobar plan i strategiju kako da zavrtite priču oko sebe. Upravo to su uradili trenutno najpoznatiji supružnici na estradi - počinje priču prijateljica ovog para koja je upoznata sa detaljima plana koji su skovali pre devet meseci, kada je on i postao deo ekipe.

Nenad Aleksić Ša je sve odlučniji da raskrsti sa Tarom Simov, pa je nakon razgovora sa Markom Đedovićem rešio da izbriše sve uspomene na nju. On je uzeo krpu i vodu, pa obrisao tragove karmina, skinuo sve sličice i nalepnice s ogledala iznad kreveta, pa nastavio dalje. Našao je novi karmin, pa napisao jedno veliko "Izvini IVV" i stavio srce, kao jasnu poruku bivšoj ženi.

- Ivana mu je rekla da sve sme, sve može i sve dolazi u obzir, samo da su zajedno u svemu. Onda je Ša izneo pakleni plan dok smo jedno veče sedeli i pilo vino. To je bilo pred sam početak sezone. On je rekao da mu je Tara nekada pisala, da je htela da bude u njegovom spotu i da je ona idealna za njihov uspeh i pompu. "Ta mala Tara je budala. Ona bi sve što ja kažem. Cimala me je da je kresnem, sve je htela. Loži se na mene kao niko. Nju treba iskoristiti. Znaš, ono, kao, muvanje. Kao, prevario sam ženu. Ti napolju dramiš, brišeš naše slike, ostavljaš me. Ima da budemo puni para", rekao je Ša, dok je Ivana bila oduševljena. Znala je da će ona kao žena biti velika žrtva, pa će automatski da je slede sve ostavljene žene. Odmah su računali na veliku popularnost na socijalnim mrežama. Tu leže pare - nastavlja prijateljica porodice Aleksić koja je i sama bila oduševljena planom koji su oni imali, a onda otkriva šta će dalje da se dešava kada reper izađe iz "Zadruge".

