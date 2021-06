ON ULAZI U ZADRUGU 5! Bivši učesnik rijalitija želi novu ŠANSU: Mama i baka su mi se razbolele zbog RIJALITIJA, sad imam 1 CILJ

Bliži se kraj četvrte sezone rijaliti programa "Zadruga" i već se šuška ko će biti deo pete sezone šou programa.

Nenad Lazić Neca koji je napustio "Imaginarijum", nije zadovoljan svojim učešćem, on, kako je rekao, planira da uđe i u narednu sezone, kako bi sebe pokazao u pravom svetlu.

- U "Zadruzi" nisam ostvario svoje ciljeve, zbog kojih sam ušao unutra. To je da zaradim određenu sumu novca, jer sam dosta honorara izgubio, a nisam ostvario ni svoj cilj da pokažem sebe u najboljem mogućem svetlu. Pored toga što želim da završim fakultet, želim da se bavim i javnim poslom, pevanjem i glumom. Što se tiče fakulteta naravno da neću odustati. Uvek postoji i sledeća godina. Sad sam izgubio budžet i moraću da uđem u "Zadrugu" sledeće godine kako bih zaradio pare da bih mogao da platim školovanje - rekao je Neca, te se onda potkrio da se zdravstveno stanje članova njegove porodice pogoršalo tokom njegovog učešća u rijalitiju:

- Moja porodica je sve loše shvatila. Moja mama, tetka i baka. To su moje tri mame, tri najbitnije žene u mom životu. One su loše podnele moje konflikte sa Borom Santanom. Moja mama ima problema sa grlom, sumnja se da ima kancer grla. Itekako je to loše podnela sve što se dešavalo u "Zadruzi". Posle mog sukoba sa Borom, kada je psovao mog mrtvog brata, mama je išla da prima injekcije protiv bolova u grlu. Isto tako baka je operisala kancer u to vreme. Imala je metastaze, sad ide na terapije, ona je sve to doživela strašno, jer je trebala da ide na operaciju, a doživela je veliki stres zbog toga što je Bora meni uradio. Moja tetka ima problema i sa vodom i sa želucem i sa srcem to sve teško podnela.

- Meni je žao što sam ja svojoj porodici priredio neke stvari iz nepromišljenosti. Verujem da ću ući u "Zadrugu 5" i to bih uradio kako bih sebe pokazao u dobrom svetlu. Kao Necu koji je stvarno iskren - istakao je Lazić.

