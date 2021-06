KAD SAM VIDEO DIJANU NISAM MOGAO DA VERUJEM ŠTA SAM MILJANI IZGOVORIO! Karić se pokajao zbog JEZIVIH reči o Marijinoj BOLESTI!

Stefan Karić obratio se cimerima za crnim stolom, pa se dotakao sukoba sa Miljanom Kulić.

- Ja sam ovde propišao krv. Mnogo gore sam prošao ove sezone, zbog svoje iskrenosti, veze, svojih, Jovaninih grešaka. Bili smo jedni od najiskrenijih što se svega tiče. Ništa nismo krili, nijednu emociju nismo sakrili. Kenanu bih pružio ruku. Trebalo je da budem takav, da se pravim lud, mutav, da prođem lagano. Niko mi nije kriv, osim Jovane i mene. Dali smo materijala, ispali smo glupi jer smo se zaljubili, jer se volimo... - krenuo je Stefan.

- Ja ću se sada povući biti pametan, spustiti lopte. Spustiću loptu sa Miljanom. Katastrofalne stvari smo rekli. Kada sam video Dijanu, nisam mogao da verujem šta sam Miljani izgovorio. Znam šta sam prošao sa tom devojkom, nije lako. Ne želim ni najgorem neprijatelju svom takvu bolest. Ja već dve noći ne mogu da spavam. Nisam zvao policiju. Od svega što sam izrekao, to mi je najteže. Nikad nisam pljuvao ovu kuću. Držim sve u sebi, skupljam negativnu energiju, puknem, kažem nešto zbog čega se pokajem... Ovo je drugi, treći put da izgovaram nešto što ne treba da izgovaram. Smatram da ja nisam neke stvari zaslužio, mrzim nepravdu. Ne znam da li imam kazne, ne obaveštavaju nas. Prošle godine sam maksimalno ispoštovan, ovde godine me je pogodila kazna. Jedna moja šala u pet meseci, ako sam gledao da malo meni i Jovani bude lakše jer nemamo snage da se raspravljamo. Oči su mi upale u duplju od nerviranja. Mislim da smo bar jednu nedelju mogli biti ispoštovani. Da bar na uspomenama vidimo nas. Moglo je nekad da bude neko pitanje pozitivno. Da ne mora da bude samo Jolekita, ovakva, onakva... Svi su ovde imali s*ks, ne znam osobu koja nije. Da smo se samo pipkali, stiglo bi "gurač prsta". Ja prošle godine nisam to doživeo, od mnogo gorih ljudi. Eto, pobednica, pričala je kako je žvakala glavić matorom, ne znam šta bi bilo da je Jovana tako iznela. Ali opet kažem, niko nam nije kriv, sami smo krivi. Ja sam rekao da mi nisu stigle stvari, odmah sutradan su stigle Milici i Sanji - pričao je Karić.

- To je zbog poruka koje su dobijale, pa su kažnjene - rekla je Sandra.

- Ja mesecima nisam dobila, pa se nisam žalila - poručila je Sanja.

- Vi ste p*čke, ne smete da komentarišete, ja sam budala. Vi ste poltroni, poltrončine. Vi ste cavulje, ne smete da iznesete mišljenje. Pričam šta me je pogodilo. Kajem se samo zato što sam pomenuo policiju, jer to najviše mrzim! Svi aplaudirate Ša što priznaje da voli svoju ženu, a ovde pričate da sam ja žrtva svoje devojke. Aplaudirajte i dalje, poltroni - pobesneo je Karić.

- Stefane, ti si prošle nedelje nagrađen od strane publike. Drugo, nisi ti dobijao loša pitanja, nego ona, na osnovu svojih postupaka, koje si i ti zamerao! - ustao je Lepi Mića.

- Ja jedini kao dečko imam pravo da joj zameram neke stvari. Ona nije najgora na ovom svetu! - besneo je Karić.

- Ovde su ljudi koristili rođendane za dojave! Pojedini zadrugari su upropastili sve, zbog njih smo i naj*bali! - nastavio je pevač.

- Svi su dobili čestitke ovde, Stefane, ja nemam nijednu. Ti si sada malo više besan - istakla je Sandra Rešić, koja nije dobila čestitke jer su prethodno zadrugari kažnjeni.

- Nemam ni ja više - ubacila se misica, aludirajući na to što ih je dala da "otkupi" Karića u zadatku "Otmičari".

- Krivi zadrugare za to, zbog našeg ponašanja je ukinuto sve! Veliki šef nam je sto puta gledao kroz prste, na kraju su odlučili: "Sada će biti kako treba" - nastavio je Lepi Mića.

- Ovo je moj bunt. Ja ne optužujem nikoga, ali mi je krivo - pričao je Stefan.

- Da je Jovana neke stvari rekla, do ovoga ne bi došlo. Sva loša pitanja tvoja su zbog Jovane. Ne želim da se svađam sa tobom, kažem ti kao drug. Kada grešiš, ne mogu da te podržim - smatrao je pevač.

