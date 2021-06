TARU NE ŽELIM VIŠE DA VIDIM! Ša defintivno prelomio, pa pred svima OTKRIO šta sada oseća prema Simovoj i BIVŠOJ ženi Ivani! VIDEO

Reper Nenad Aleksić Ša imao je priliku da odgovara na pitanja publike.

- Rekao si da Ivanu voliš svim srcem, a isto si to rekao za Taru, da li ti to imaš dva srca? - glasilo je pitanje.

- Izgleda da nemam nijedno. Ono što sam Ivani uradio je sramno. Ja jesam Taru zavoleo, ali ne može niko da se voli kao Ivana. Ja mora da nađem način da se izvinim. Taru ne želim više očima da vidim, imam osećanja prema njoj, a ne želim da je vidim. Ona se meni smejala - rekao je Ša.

- Meni je Ša rekao kada smo bili u Magazinu In da on voli Ivanu i da mu je ona jedina na svetu. Rekao mi je da bi iščupao srce sebi zbog onoga šta je uradio Ivani, ali nije mogao da izađe iz odnosa sa Tarom. On i ja smo se svađali zbog toga ali nisam hteo da ga izdam - rekao je Janjuš.

- Ja sam sve znao, ali nisam mogao da se oduprem emocijama prema Tari. Meni je bilo jako teško kada je meni Ivana rekla da ja nemam ženu. Verovao sam da će sa Tarom biti nešto, ali nije bilo. Ona nije verovala da ću se ja razvesti, a ja sam tada to shvatio. Ona je bila ubeđena da ću ja pričati sa Ivanom pre razvoda i da ću raskinuti sa njom. Radio sam sve bar sačuvam Taru. Mene Tara više ne zanima, Nadam se da ću moći da se izvini Ivani za sve što sam radio i što se desilo, ali neću da dozvolim da mi se Tara smeje sa nekim kvazi rijaliti likovima. Svi znaju da sam ja izgubio devojku sa kojom sam bio 6 i po godina,a ona je poginula i da sam jedva to izdržao - pričao je Ša.

- Ti imaš isto mišljenje o Tari, on nju i dalje voli, samo si shvatio da te je pravila budalom. Nenade ti si i dalje izgubljen, ali mi nije jasno kako voliš dve žene. Uništio si kuću, brak, ženu,a mene si napadao i vređao - rekao je Mića.

- E ti mi ne govori ništa, u rijalitiju si 10 godina, a šta ti radi žena. Komedijo jedna - vikao je Ša.

- Ja sam bio protiv te veze i govorio ti da ti ne treba to: Njega je Miljana ovde najbolje komentarisala. Njega su ljudi nagovarali da se smuva sa Tarom - pričao je Mića.

