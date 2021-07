TARA SIMOV ODBRUSILA OCU BIVŠEG DEČKA ŠA: Sin vam ima 41 godinu, a ne 12! A reper otkrio zbog čega je PONOSAN na roditelje (VIDEO)

Nakon što se oglasio otac Nenada Aleksića Ša i izjavio da je Tara Simov njegovom sinu načinila veliko zlo, oglasila se i bivša zadrugarka, pa žestoko odbrusila reperovom ocu Zoranu, jer je podržao sina nakon što se pokajao zbog preljube.

Tara nije čekala ni časa, pa se odmah obratila Zoranu preko društvenih mreža.

"Ja do sada stvarno nisam reagovala na ove stvari, ali iskreno, ovo je jako ružno. Prvo, nikome se ja podsmevala nisam. Drugo, ja nisam učinila Vašem sinu zlo, zavoleo me je kao i ja njega. A da, sin Vam ima 41 godinu, ne 12, iako se neretko tako ponaša, ne morate toliko da brinete javno, znajući koliko mu to smeta", napisala je Tara na Instagramu.

Inače, Nenad je otkrio da je na roditelje ponosan.

"Pričao si koliko su se tvoji majka i otac namučili što nisu dali Tari ključeve od stana, jel si i dalje ljut?", glasilo je pitanje za repera Ša tokom "Pitanja gledalaca".

"Ne. Ponosan sam na njih. Stojim da nemaju pravo da se mešaju, ali u ovom slučaju mogu da budme zahvalan što imam takve roditelje. Nisu trebali da daju ključ nekome ko pi*a po meni. Hvala Kizi, Ljilji i Peletu što su me čuvali", rekao je Ša.

"Što Kiza piše po mrežama, rekao sam da ne treba da se meša. Niko mi nije iznosio te detalje do pre neki dan, jedino Marko. Sebi sam dao prostora, makar mi se ceo svet smejao, da vidim kakva će da bude i sve što je pričao da vidim da li je istina, verovao sam, ali sam davao prostora. Šta god ali ovo "samo nek' se plaća", u životu ništa gore nisam doživeo. Niko me nije tako uvredio. Dobio sam motivaciju da napišem pesmu samo nek se plaća", dodao je Ša.

