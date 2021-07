UMRO JE JAKO MLAD, BILA SAM VEZANA ZA NJEGA: Matora nikad ranije nije pričala o PORODIČNOJ TRAGEDIJI, sad rastužila sve! (VIDEO)

Jovana Tomić Matora ćaskala je sa Mišelom Gvozdenovićem o svojoj familiji, pa priznala koliko je vezana za brata od strica.

"Taj što ima dete, taj brat mi je od strica rođenog, ali kao da mi je rođeni, još bliža sam sa njim. On je 1986. godište. Ja njega ne gledam tako, bliža sam sa njim nego sa rođenim bratom. Meni je stric jako mlad umro, moj ćale bukvalno kao da ga je usvojio... Čiča je umro, imao je 44, 45 godina... Mnogo sam bila vezana za njega, mnogo me je razmazio", ispričala je Matora, pa dodala:

foto: Printscreen

"Moja baba je usvajala decu, samo jednu devojku je usvojila. Preminula je, ujeo je u nekoj zemlji onaj malarični komarac, preneo malariju... I baba nikad to nije mogla da preboli. Ćale i keva su me dobili kasno i svi su me razmazili, ti ne shvataš! Okolo samo muška deca."

