MATORA I SANJA SE SUKOBILE KAD SU VIDELE USPOMENE: Tomićeva doživljava transfer BLAMA zbog svega što je njena BIVŠA RADILA (VIDEO)

Voditelj je zatražio komentar od Jovane Tomić Matore povodom snimka njenih uspomena koji su zadrugari imali priliku da pogledaju.

"Najteže mi je bilo kad je Sanja ušla, nisam znala ko sam i gde sam. To mi je najteži period. Hvala svima koji su bili uz mene. Rialda je neko ko je stvarno bio tu, našla se i ona i Sandra, Ermina, Marko", pričala je Matora.

"Kada vidiš vaš zajednički život u 2, 3 minuta - kakav ti je osećaj?", pitao je voditelj.

foto: Printscreen

"Ja sam najviše volela te njene šale. Sa mnom je druga osoba bila, totalno se promenila. Ne bih da kvarim uspomene, ne mogu da kažem, krivo mi je, žao mi je i sramota me je. Nekad doživim transfer blama. To je njen život, ja više nisam deo toga. Neka radi šta želi. Dok je bila sa mnom gledala sam da je motivišem. Sve bih isto uradila, samo se kajem što sam iz želje da me zavoli izgubila sebe. Želim i njoj da kažem da mi je krivo što je došlo do onih svađa. Skakala sam jer sam imala emociju prema tebi. Ušla sam u vezu sa Monikom, htela sam sebi da olakšam. Da sam ja radila stvari kao ona, ona ne bi podnela kao ja", rekla je Matora.

foto: Printscreen

"Što se tiče klipa naše slike nisam komentarisala namerno ni na mojim uspomenama. Volela sam je i bilo mi je lepo. Napolju sam joj prelazila preko uvreda, niko pre tebe me nije nazvao ku*vetinom. Prijatelje nije izgubila zbog mene, samo je videla svojim očima da je iskorišćavaju. Bila je moj oslonac i podrška. Nije želela da radi na sebi, posvetila se samo meni", pričala je Sanja.

"Narukvica je kap koja je prelila čašu. Kad vratim film možda sam želela nešto drugo za sebe. Jesam je volela, ona je prva devojka sa kojom sam bila i jedina. Možda sam želela nešto više i drugačije. Nije bio izgovor, ja sam poludela zbog te narukvice, mi smo se toliko svađale zbog te devojke", objašnjavala je Sanja.

Kurir.rs/K.Đ.