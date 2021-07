KRISTIJAN EKSKLUZIVNO ZA KURIR: Žena mi je UZELA OGROMAN NOVAC, KRISTINA me je MNOGO RAZOČARALA! Ima PREVIŠE PUTERA NA GLAVI!

Otkako je izbačen iz "Zadruge", Kristijan Golubović se ne smiruje. Jedan dan je u Kruševcu, drugi dan u Novom Sadu, a kako otkriva za Kurir, išao je i do Kraljeva, gde se sreo sa suprugom Ivanom, koja je podnela zahtev za razvod braka.

- Najprijatnije me je primila, čak smo i jeli zajedno. Njoj i ćerki sam odneo raznorazne đakonije. Normalno smo razgovarali, dok se nismo dotakli novca koji fali s mog računa. U pitanju je velika suma pa sam hteo da vidim o čemu se radi.

I šta je na kraju s tim novcem?

- Najlepše sam je pitao da li joj treba sav moj novac. Rekao sam joj neka ga uzme, jer zna da bih joj i dušu dao. I da nismo zajedno i da jesmo, može da me pozove u pola dana i noći. Ja sam njen uvek i zauvek. Tada je opet počela da diže frku, ispala je ozbiljna frka i ja sam se naljutio. Izašao sam iz kuće i rekao joj u besu da mene više nikad neće videti, ni ona ni dete. Napravila je da mene to dete ne voli, mnogo mi je teško, isplakao sam se baš iz srca i izašao iz kuće kao popišan po ko zna koji put.

Očigledno je besna jer si je prevario?

- Slažem se da sam to uradio na najgori način, ali ona ne treba sada mene da kažnjava, jer sedam godina kažnjavanja i optužbi je i dovelo do te prevare. Nije u redu što je javna, nije bilo pristojno, kajem se zbog toga. Najviše na svetu bih voleo da možemo da budemo zajedno.

Da možeš da vratiš vreme, da li bi je prevario s Kristinom Spalević?

- Nikad u životu! U Kristinu sam se razočarao, čuo sam o njoj razne stvari o kojima moramo da raspravimo čim izađe iz rijalitija.

Šta si saznao?

- Pitaću je samo jedno, zašto mi na vreme nije rekla to što sam hteo i što je trebalo da čujem od nje. Meni je pedigre mnogo važan, ne bih se nikad upustio u vezu s njom, pogotovo što ima toliko putera na glavi. Kakve sam ja bljuvotine čuo o njoj! Ne želim još da pričam o detaljima, zbog nje. Ona će imati velike probleme ako to sve izađe u javnost. Mislim da će Kristina morati da se iseli iz Srbije. Čuo sam da ti zlonamernici planiraju da puste to sve u javnost i da čak postoje i neki snimci i slike. Ako joj ja ne pomognem da se iščupa od tih ljudi i iz tih priča, neće niko. Previše sam se razočarao u nju, ali imam volju da joj pomognem.

Da li ćete ostati zajedno?

- Odlučio sam da budemo jedno vreme zajedno i da joj posvetim pažnju i pomognem. Ako to uspe, uspe. Ako ne bude imala volju za tu borbu, moraću da završim to. Kad bi naša veza uspela, onda bi mogla da mi rodi dete.

Da li bi ušao u "Zadrugu 5"?

- Morali bi preozbiljne pare da mi plate, inače menjam dres! Dobio sam ponudu za svoj rijaliti-program malo drugačijeg tipa, bio bi mnogo kraći, ali i zanimljiviji. Imam fantastičnu ideju.

Kako ćeš provesti leto?

- Trenutno renoviram deo kuće u Kruševcu koja pripada mom prijatelju. Tu planiram da živim. Imam nekretninu na Vračaru, koju takođe planiram da renoviram, pa ću videti šta će biti. Planiram da napravim turu Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i onda ću morati da odem malo i u inostranstvo. Posle smrti moje majke u Nemačkoj je ostalo dosta nedovršenih poslova. Treba da vidim i šta je s njenom penzijom.

O suparnicama iz rijalitija Mariji i Miljani nisam pretio, ja ne pretim, već radim Marija Kulić je rekla da su Miljana i ona podnele protiv tebe krivične prijave. - S mentalno retardiranim ljudima nemam nikakav kontakt. Mogu da ih bućnem u vodu, pljunem i da ih, eto, plašim po rijalitiju. Ne mogu da ih bijem, maltretiram. To što su one mene prijavili za nepostojeće krivično delo nije moj problem. Čim nisam bio u tužilaštvu, znači da ne postoji osnova za krivično delo. Nikad im nisam pretio po život, ni Miljani ni Mariji Kulić. Treba im preneti da ja radim, ja ne pretim. Miljana je dvorska luda rijalitija, zato je i plaćena, nije ona tamo da pokaže neku pamet. Ona je tu da bi izazivala ljude, jedino to ume u životu da radi i da bude kelnerica.

