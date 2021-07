IVANA VRBAŠKI NEĆE DA ČUJE ZA FILIPA CARA! Minina MAMA navijala za ćerkinu vezu sa MIŠELOM: Žao mi je onoga što je PROKOCKALA!

Majka rijaliti učesnice Mine Vrbaški, Ivana, retko se oglašava za medije, ali ovaj put napravila je izuzetak s obzirom na to da je njena ćerka načinila neočekivane poteze. Naime, Mina se pomirila sa Filipom Carem, a raskinula vezu sa pevačem Mišelom Gvozdenovićem.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ne znam zašto mene petljaju u to. Ja sam obećala da neću davati nikakve izjave o Mininom učešću u ''Zadruzi'', ali sada ću načiniti izuzetak. Koja budala bi bila protiv nečeg dobrog, a podržavala nešto loše? Kako mogu reći nešto loše za nekog tako normalnog... Ja nemam šta koga da podržavam tu, jer ja nisam deo rijalitija. Ja samo mogu da kažem da o Mišelu mislim sve najbolje, ne samo kad je Mina u pitanju, nego uopšte. Svakako nisam od onih roditelja koji se mešaju u izbor svoje dece, svako bira sebi ono što želi... Partnera, put, pa bio on dobar ili loš... Tako da samo mogu da kažem da te informacije, da ja imam nešto protiv Mišela i Mininog izbora kada je on u pitanju, nisu istinite - rekla je Ivana.

foto: Printscreen/Pink

- Ja ne znam odakle njima tamo unutra informacije da sam ja protiv te veze. Ja ne mislim da je Mina to izmislila, već joj je neko sigurno to preneo. Neko je hteo da se tu napravi zbrka i pometnja. Mišel ništa loše nije pokazao, tako da nemam šta da kažem loše o njemu. Pristojan momak - poručuje Minina majka, a o ćerkinom pomirenju sa Filipom Carem i osude pojedinih zadrugara na koje je Mina naišla zbog toga, imala je da kaže sledeće:

- To zaista ne mogu da komentarišem, nemam dovoljno želudačne kiseline. Zaista nemam šta o tome da kažem, a što se Mišela tiče mogu da kažem da mi je žao što je Mina prokockala nešto što vredi - završava Ivana.

foto: ATA Images

