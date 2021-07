JA SAM JE SMIRIVAO KAD JE ČUPALA KAMERE! Čorba OTKRIO svoj odnos sa TAROM SIMOV, ŠA u neverici: Niko ne voli kao NENAD! (VIDEO)

Rijaliti učesnicima pušten je snimak na kojem Nenad Aleksić Ša razgovara sa Milanom Jankovićem Čorbi o Tari Simov i tome kako je Tara dok je bila sa Čorbom posvećivla pesme Nenadu. Takođe je Ša govorio kako voli svoju suprugu Ivanu, ali se zaljubio u Taru greškom.

foto: Printscreen/Pink

- Dok nisu ušli u vezu, meni je Tara rekla da njoj Ša nije dozvolio da priča sa mnom, a ona je na više načina pokušavala da priča sa mnom, ili me ćušne ili nekako pokušavala da priča sa mnom. Ona je to namerno radila da bi on provalio da mi komuniciramo - rekao je Čorba.

- Ona je želela da ja to izvalim i da je ostavim - pričao je Ša.

- To je bilo kasnije, ali u fazi muvanja ona je koketirala sa mnom, tražila je moju pažnju. Ja nisam mogao to da govorim, šta da mu kažem da mi je tražila duks. Bio si sa razlogom ljubomoran - rekao je Čorba.

foto: Printscreen/Pink

- Da si hteo da budeš sa Tarom tada? - upitao je voditelj Čorbu.

- Ja da sam došao da je smirim kada je pravila haos ovde, ja bih je smirio. Kada je čupala kamere, ja bih je smirio. Ona je mene tako gledala - odgovorio je Čorba.

foto: Printscreen/Pink

- Ja sam njoj rekao da mi kaže da ne ostavim Ivanu, da se ne razvedem zbog nje, ako nije ozbiljna. Ali eto ja sam se zaljubio, a ona je mene pravila ljubomornim, sa Čorbom, Anđelom, Tomovićem. Ja bih mogao da budem sa njom posle svega što se dešavalo, ali kada sam video onu sliku sa Mensurom, i ono "samo nek se plaća", nisam prestao da imam osećanja prema njoj, ali preko toga neću da pređem. Ja kažem da nisam savršen, ali niko ne voli kao Nenad - pričao je Ša.

