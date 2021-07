MINA I CAR POKAJALI SE ZBOG SKANDALA U RIJALITIJU: Zagrlili se i počeli da PLAČU, nikad EMOTIVNIJA SCENA! (VIDEO)

Mina Vrbaški i Filip Car bili su akteri klipa koji je prikazan u emisiji "Gledanje snimaka".

Car je ispitivao Minu da li bi bila sa njim i posle "Zadruge" i da li bi mu rodila dete, pa se zakleo u majku da mu ona nije sprdnja.

"Gadim se samoj sebi. Ceo dan danas me lome stvari. Rekla sam i malopre, mrzim sebe što moram nekog da volim. To je jače od mene, teško mi je. Ne mogu da pređem preko nekih reči. Pokušavam da se ne setim, onda dođu pitanja, klipovi. Teško mi je kada kažu da ne volim svoju majku. Ispada kao da je ne volim, kao da mi nije bitna. ja znam koliko smo povezane. Žao mi je što nema čime da se ponosi za ove 4 godine. Borim se sama sa sobom. Mislim da nikad neću zaboraviti one reči. Odvratno mi je to da ponavljam. Ne samo šta je on rekao, nego i ja. Za mene manje više, naslušala sam se godinama toga. Ali boli me što neko kod kuće to sluša, gleda, a ne zaslužuje ovo. On je poslednjih par dana i brižljiv, lepo se ponaša. Ali ne može tek tako da se to popravi. Imam strah da me mama neće sačekati u studiju, da neće pričati sa mnom. Znam šta mi je govorila kod kuće o njemu, mnogo gore nego Sanjina mama. Ne samo mama, nego i Boris. On je upućen, nije više mali, stalno me traži. Gleda gde sam ja. Dotakla sam dno dna i treba da izađem spuštene glave. Boriću se za ovo, pa kako god bilo. Kada izađem, videću kakvo je stanje i kako ćemo on i ja da funkcionišemo", istakla je Mina.

foto: Printscreen

"Možda je bezveze što ću da pomenem ovo, moja mama je bila i protiv odnosa sa Mensurom, nije mogla da prihvati to, pa je nekako posle svih onih reči koje joj je uputio, čekala ga je na finalu sa mnom. Spakovala ga je, odvela nas u apartman. Bilo joj je teško, ali opet... Filip je mnogo više stvari izrekao nego Mensur, zato smatram da će biti teško, ali ja sam njena ćerka, kakva god da sam, jedino smo joj Boris i ja ostali... Želim da im se posvetim kada izađem, da budem više sa njima. Ne znam", dodala je Vrbaški.

"Šta ti je pokojna baka rekla za Cara?", pitao je Milan.

"Da ga se klonim, da ona ne može da svari njega i da ne može da ga podnese", govorila je kroz suze Mina.

"Ona je žensko, maltene ima samo majku i brata, znam koliko joj je teško, koliko se ja menjam. Ja sam njoj rekao da je volim, njena majka ništa nije kriva, brat ima 10 godina, baka bolesna, umrla je, ne znam, toliko loših stvari se desilo. Osećam se jadno da uopšte to pričam, počeo sam u poslednje vreme više da mislim o njenoj mami, nego svojoj. Boriću se za nju i ovde i napolju. Ona me je uništila ovde, promenila strukturu. Hoću da joj dokažem koliko mi je stalo... Znam i kako moja majka gleda na ovo...", rekao je Car, pa napustio na kratko emisiju jer je zaplakao.

foto: Printscreen

Mina je krenula za njim da ga uteši, pa su oboje zajedno plakali.

"Šta sam napravio, i tebi i sebi... Šta sam napravio... Šta sam napravio... Sve sam uništio. Sve", kukao je Car.

