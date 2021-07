DOPUSTILA SAM DA BUDEM ŽENSKI ŠLJAM! Mina Vrbaški videla 13 muškaraca sa kojima je bila u rijalitiju i PROLILA SUZE (VIDEO)

Produkcija je pred kraj rijalitija rešila da svakom učesniku pusti video u kom će biti prikazene njihove uspomene iz Zadruge, ali i privatnog života.

Nakon što je Nenad Aleksić Ša nakon svog snimka plakao zbog bivše supruge, na red je došla i Mina Vrbaški koja je nakon gledanja svojih kadrova, takođe završila u suzama.

Mina je u snimku videla svoju porodicu, ali i sve momke sa kojima je bila u Zadruzi, a do sada ih je bilo 13.

"Uh... Dobro veče. Šta da kažem, ovo su stvari koje su mi obeležile sve 4 sezone. Turbulentni odnosi, mama, Boris... Nema šta Filip i Mensur imaju tu crtu vređanja. Ja sam zaista volela Mensura, i kad su svi skakali, ja sam mislila da nas svi mrze. Mislila sam da nas niko ne voli, baš sam se borila za taj odnos. Što se tiče Filipa, ne znam šta se meni to toliko spoji u glavi. Uvek moram da imam nekog ko će da me ponižava najniže moguće... To je možda zato što sam izgubila pojam o nekim stvarima. Nisam ja toliko imala tu mladost, gde je trebalo da budem sa svojom generacijom. Previše mlada sam došla ovde", pričala je ona kroz suze.

"Sve što radim, sve sam radila pogrešno. Nema ništa što sam uradila da bi se neko ponosio time. Uvek sam gazila preko sebe. Mića i Sandra šta su rekli, slažem se sa njima. U sve četiri sezone ovde sam najgora. Dopustila sam sebi da budem ženski šljam. Sama sam kriva. Sama ću snositi sve ovo", jecala je Mina.

