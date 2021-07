SVE JE TO MAJINA IGRA, NJEN ŠOU! Taki tvrdi da je njegova ćerka skovala PAKLENI PLAN, hoće da zaplaši Janjuša, a ONA joj je BATLER

Otac Maje Marinković, Radomir Taki Marinković ovog puta je sve ostavio u čudu onim što je rekao.

Naime, Taki je ubeđen da njegova naslednica ''blefira'' određene scene u rijalitiju, te da zapravo samo igra svoju igru i da je sve deo njene predstave.

foto: ATA Images

- To je sve Majina igra. Ona prvenstveno voli sebe, pa onda ostale. Poznajem svoju ćerku i znam da ona ni zbog koga ne bi naudila sebi ni na koji način. Ona samo pokušava da zaplaši Janjuša nekim svojim postupcima i da gleda kako onako trapav i smešan juri za njom. Da ne voli sebe i da sebi nije na prvom mestu ne bi ona tolike operacije radila da bude lepa... Sve je to Majina igra, Majin šou. Janjuš je za nju samo igra, a to mi je potvrdio jedan zadrugar koji je izašao skoro. Rekao mi je da se Maja sve vreme igra, to je sve Majina šala. Otkrio mi je i da se Maja samo sprda sa Janjušem. Iskreno, laknulo mi je kad sam ti čuo - rekao je zadrugarkin otac i dodao da se slaže sa ćerkom da Janjuš želi da je diskvalifikuje iz rijalitija.

foto: Printscreen/Pink

- Maja je Janjušu velika konkurencija za pobedu, on bi nju rado diskvalifikovao da može. On igra na tu kartu, a nije svestan da se Maja sve vreme zafrkava tamo s njim - rekao je Marinković, a o sinoćnjem sukobu svoje ćerke sa Teodorom Bilanović poručio je sledeće:

- Pa zar je ta devojka još u rijalitiju? Eto, toliko je bitna. Totalno je nebitan lik, ona je isto ono što je Ermina bila Luni - dakle Majin batler. Teodora je totalno nebitan lik, došla je preko Majine grbače u rijaliti, isto kao što je i Janjuš tu preko Majine grbače - poručio je Majin otac, a o Janjuševom zbližavanju sa Minom i njihovim sukobima sa Majom sada je imao da kaže:

- Janjuš je nagovorio Minu da Maju prave ljubomornom da bi je diskvalifikovali. Janjuš ne može da pređe preko nekih stvari, on se Maji sveti i na sve načine pokušava da je izbaci iz igre.

foto: ATA Images

Kurir.rs/K.Đ/Pink.rs

