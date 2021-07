BIVŠA LJUBAVNICA NENADA ALEKSIĆA ŠA RAZVEZALA JEZIK: Prestali smo zbog njegove ŽENE, IVANA me STALNO pominje, znam da je TO boli!

Nekadašnja zadrugarka Dragana Mitar, koja je u drugoj sezoni rijalitija imala aferu sa Nenadom Aleksićem Ša, komentarisala je ponašanje repera koji je u aktuelnoj sezoni "Zadruge" prevario suprugu Ivanu Aleksić sa Tarom Simov, a onda se zbog svega pokajao i moli bivšu suprugu za oproštaj.

foto: Printscreen/Pink

Dragana Mitar i Nenad Aleksić Ša u "Zadruzi 2" bili su jedna od glavnih tema, te je i reperova supruga Ivana tada na kratko ušla na imanje u Šimanovcima kako bi razgovarala sa Ša i zamolila ga da prekine odnos sa Draganom.

foto: Printscreen

- Videćemo šta će biti kad on izađe, mislim da mu ovo nije trebalo, a to će tek shvatiti. Naša priča ne može da se poredi sa ovom, jer su Tara i on otišli dublje i dalje, naše je na početku bilo zezanje, a onda je ušla i njegova supruga, posle čega je sve prestalo. Očigledno je on sklon tome, pitanje je da li je i napolju bio veran supruzi, ako pogledamo njegove postupke u rijalitiju. Shvatam zašto mu supruga u svađama pomene mene, normalno je da je to boli, svakoga bi - rekla je Dragana.

foto: Pritnscreen

Ona se zatim osvrnula na svoju drugaricu Maju Marinković i rekla šta misli o njenom turbulentnom odnosu sa Markom Janjuševićem Janjušem.

- Isto je tako bilo i napolju, oni su meni dragi i strašno je kada si zajednički prijatelj, mislim da njihova veza neće opstati, ali su oboje kao prijatelji odlični. Mnogo greše i baš mi je žao zbog toga, ne znam zašto ne mogu da pronađu zajednički jezik, preterali su u mnogim stvarima i to će shvatiti tek kad izađu - rekla je Dragana Mitar.

foto: ATA Images

Kurir.rs/S.M./Pink.rs

Bonus video:

00:15 TARA U PROVODU SA BIVŠIM ZADRUGAROM! Simovoj popustile kočnice, grli se sa drugim muškarcima, Ša pao u zaborav?!