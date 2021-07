MATORA DOVELA SANJU DO SUZA! Bivše ZARATILE ponovo, Tomićeva iznela PRLJAV VEŠ i otkrila šta je Stankovićeva radila ANĐELU! VIDEO

Zadrugarima je prikazan komplikovan odnos Jovane Tomić Matore i Sanje Stanković koji se odvija poslednjih nekoliko dana. Zadrugari su videli kako Matora prilazi Sanji, priča o njoj sa ostalim zadrugarima, a u rijalitiju je nastao haos:

- Meni njihov odnos nije dovršen i dan danas. Matora tvrdi da neće kontaktirati Sanju, Sanja tvrdi drugačije. Sanji je bitno da istera da je Matora i dalje voli - smatra Rialda.

- Zato što me ovde pljuje i govori bljuvotine - odgovorila je Sanja.

- Meni ovde nisu čista posla. Matora nije krila da Sanju voli - nastavila je Karahasanovićeva.

- Matora ne može da preživi što je Sanja bila sa drugima - smatra Sandra Rešić.

- Matoroj se ne zameraju drugi odnosi, a meni se zameraju - rekla je Sanja.

- Jedina razlika je što je Sanja imala odnos ispred Matore - dodala je Rialda.

- Da li sam ja Sanju nečim spustila, meni je Sanja najveća ljubav i najviše me je razočarala - ustala je Matora.

- Ti si me vređala i iznosila prljav veš, to je mnogo gore, jer smo bili u vezi - poručila je Stankovićeva.

- Ja sam sigurna da je ona bila sa mnom jer sam bila dobra. Razlog našeg razloga nije narukvica. Posle raskida, Sanja i ja se nismo pomirile. Meni se svidela Žana. Sanja, Žana i njen bivši muž smo sedeli kod drugarice na rođendanu. Ja sam sa Sanjom ostala kada joj se desio udes, to nas je zbližio najviše. Kada sam donela odluku da uđem ovde, nas dve smo jedna drugoj rekli da je trebalo da damo šansu jedna drugoj. Do tada sam se odupirala. Ja nisam znala da ona tada ima dečka, čuveni "Ketering", gde sam ja bila domaćin rođendana, a ovamo dečko, ludilo. Svidela mi se jedna devojka u Beču, krenuli smo dalje, ostali u nedovršenim odnosima, ali nismo bili zajedno. Kada je ušla ovde, ja sam imala problem. Volela sam je kao Boga, meni ona nije rijaliti. Mene nije ispoštovala - pričala je Matora.

- Meni ovo zvuči: "Platila sam ti popravku auta, bila fina, očekivala sam nešto". Koja je poenta? - ubacila se Rialda.

- Ja sa Sanjom ne bih bila zajedno. Krivo mi je što sam se zbližila za rođendan. Sve sam videla za Cara, a ona se namerno približila meni. Ja bih Sanji sve oprostila, samo da nije imala s*ks. Moja emocija prema Sanji nije kao na početku. Ovo nije ljubav, razočarala sam se u nju, sramota me je njene sramote - pravdala se Tomićeva.

- Ali imaš potrebu da joj kažeš koliko te je razočarala, to je problem - ubacio se voditelj.

- Sanja jedva čeka da me pecne, smeška mi se... Ne mogu ja da budem kriva za sve, kada ona vodi razgovor sa mnom. Šta ona hoće koji k*rac od mene? Što mi se približila kada se muvala sa Carem i Anđelom? - besnela je Matora.

- Ja ti se nikad nisam približila da bih se pomirila sa tobom. Htela si da me grliš, ja nisam htela, ti si se naljutila - govorila je Sanja.

- Malo mi fali da te izvređam. Hoćeš da kažem da te volim? Pereš sebe, mene okrivljuješ. Evo, ja prva peckam, ja tebe volim, ti mene ne... Ti si se sažalila... Evo, ona je moja bolna tema, i da sam 20 godina ovde, bila bi mi tema. Živela sam godinu dana u iluziji... Ribu pratio glas da je prostitutka, izgradila sve, ona došla ovde da se pere od toga da je lezbejka. I ono što je Fran malopre rekao je tačno - besnela je Tomićeva.

- Ne volim te više, ostavi me na miru. Sputavala si me u svkaom odnosu. Ti si ta! Najviše si me vređala ovde, najviše ponižavala... - urlala je Sanja.

- Ja te ponižavala? J*bala si se na svakom koraku, Anđelu si p*šila k*rac, on mi je rekao! Ona meni dođe i priča kako bi p*šila Anđelu k*rac i priznala mi to! - besnela je Matora.

- Napolju, ne ovde sigurno! - odgovorila je Stankovićeva.

- I to kaže devojci sa kojom je bila sa dve godine. Ti si ovde služila m*škarcima za j*banje, Kristijan je mogao da je hteo. Pomiri se da niko nije bio zaljubljen u tebe! - nastavila je Tomićeva.

- Mene je sramota njene sramote, ona će napolju da radi još gore stvari - urlala je Matora.

- Ona prva p*ša po meni, kada ja ustanem, onda me izvređa. P*ši k*rac više - poručila je Sanja Matoroj.

- Matora ne može da preživi rečenicu da nikada nije bila zaljubljena Sanja, već da ju je volela čoveka - zaključila je Sandra.

