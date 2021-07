MAJA MARINKOVIĆ SKROZ RAZOČARANA U JANJUŠA! Oplela po njemu: Ružno je što nije stao u ZAŠTITU kao muškarac koji je PORED MENE!

Maja Marinkvoić je u Rajsom vrtu pričala sa Drvetom mudrosti o sinoćnjoj svađi sa Markom Janjuševićem.

foto: Printscreen/Zadruga

Kako je Janjuš? - pitalo je drvo.

- Nisam ga videla, ne znam jel izašao iz zatvora. Sinoć nije bio u pravu, ja sma njegov izbor. Ne treba da se udružuje sa drugim ljudima, kad zna u kakvom sam stanju i kako se oseća. Treba da me zaštiti. Imao je potrebu da si pridruži Bori u njegovim uvredama. Prošle godine jeuvek skako i branio me, ne treba mene neko da brani, samo sam na njega slaba, ne dotiče me niko. Ali jako je ružno što nije stao u zaštitu kao muškarac koji je pored mene - počela je Maja.

Da li je to razlog što mu sinoć nisi odnela picu u zatvor? - upitalo je ono.

- Htela sam da pustim da se iskulira. Sačuvala sam mu. Naljutila sam se, jako je ružno da to radi. Razumem ja da je sad skoro kraj i da se ljudi služe svim i svačim, neka počiste svoje dvorište. Bora dve nedelje za redom, prošli put je pominjao mog oca. Janjuš ako nije mogao da stane u moju zaštitu nije trebao ni da me napada - rekla je Maja.

foto: Printscreen/Zadruga

Sinoć si dobila savete za svoje ponašanje, šta si od toga zapamtila? - pitalo je Drvo.

- Pričala sam sa Ša i sa Đedovićem, on je na mojoj strani. Ljudi vide kad on odreaguje. Zaboravljaju šta je on rekao i kako se poneo. Ša mi je rekao da ako iskuliram 2-3 puta da njemu više neće biti zaniljivo. Uglavnom saveti da kada me vređa budem neko ko ga iskulira. Treba da imaju u vidu da ja nisam takav karakter. On kaže da hoće mir i pominje dane, a to je prišao i prošle godine, a bio sa mnom celo leto u tajnosti. Hoće da se pere pred ljudima, da bude žrtva, a ja ludača. On radi sve kontra - objašnjavala je ona.

Da li ćeš mu prići sada da razgovarate? - glasilo je pitanje.

- Razmišljala sam o tome. Videću mu po izrazu lica. Ali ovaj put imam pravo da se ljutim, a ne da se izvinjavam i kad nisam kriva, spuštam loptu jer sam u strahu da ga ne izgubim. Treba da porazgovaramo, ali nomrlano - rekla je Marinkovićeva.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

01:42 Zavirite u stan Takija i Maje Marinković, sve sama perverzija