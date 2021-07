NEKA SE RIJALITI PRODUŽI, PLAŠIM SE SUSRETA SA MAJKOM! Mina očajna pred KRAJ Zadruge, pa otkrila pravi razlog RASKIDA sa Mišelom!

Mina Vrbaški tokom "Pitanja novinara" dotakla se pomirenja sa Filipom Carom nakon niz uvreda koje su uputilo jedno drugom.

- Ispostavilo se da je potpuno drugačije, lagala sam druge i sebe, želela sam da bežim od istine, na kraju svakog serijala se dogodi ono što jeste. Ne znam kako će izgledati moj susret sa majkom, jer ja prvo idem svojoj kući. Prvi put da bih volela da mi se rijaliti produži, ne znam ni kako ću je pogledati u oči. Ove godine je ona upletena, znam kakvo mišljenje ima o Caru. Ja sam shvatila da moja majka ne podržava vezu sa Mišelom, to je neka moja teorija zavere - govorila je Mina.

- Želela sam da zaboravim stvari sa Carem i da izlečim taj neki odnos, možda je to bolesno, ja nisam imala emociju prema Mišelu, ali mi je taj period sa njim bio lep i pružao mi je pažnju. To me je i gušilo, ne razumem ni sebe, ne znam ni šta radim, ovo je meni katastrofa, ne znam ni otkud ja ovde. Na neki način je to bio izgovor da prekinem sa Mišelom, odnos Filipa i mene je dosta komplikovan. Kad smo Mensur i ja izašli, nismo imali nijednu provokaciju od ljudi, mislim da će se Car opametiti tek nakon izlaska, da će ga opaliti realnost. Ne bih mogla njegove da pogledam u oči, možda bih i zaplakala kad ih vidim - dodala je Vrbaški.

- Potrebno je vreme da bi roditelji mogli da pređu preko nekih izgovorenih reči, dosta vremena da se oni uvere da nema toliko problema, da može da se funkcioniše, tako je prirodno, nema potrebe da ja nešto forsiram, sad treba da obavimo jedan razgovor pojedinačno, ja ću sa mamom biti kod kuće, planiram da vreme provedem sa njom, da se posavetujem. Znam kakva je ona, ne očekujem da opet prihvata nekog, moram joj dati vreme da se oporavi od izrečenih stvari i uvreda. Nije mi bilo prijatno kad se sve ono dešavalo sa Sanjom, ali sam znala da nije trudna, tako mi je govorila intuicija, malo sam ispod oka sve to gledala. Bilo mi je drago kad se posvađaju - pričala je ona.

