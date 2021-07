REPRER OTKRIO KOJU PORUKU ĆE DA POŠALJE IVANI KAD IZAĐE! Imam strah od svega, ja sam NAJGORI lik koji je ikad ušao u rijaliti!

U toku emisije "Pitanja novinara", Nenad Aleksić Ša dobio je najviše pitanja vezana sa bivšu suprugu Ivanu.

- Gledali smo uspomene zadrugara, kao i tvoje. Kakav je osećaj videti Ivanu posle toliko meseci, kako si se osećao u tim trenucima? Da li si shvatio kakvo si blago izgubio? - glasilo je pitanje.

- Zaboravio sam njen lik, kao i likove roditelja, brata. Imam problem, ne mogu ničijeg lika da se setim... Kada je bila Nova godina i oni klipovi, kada je krenuo moj klip, neko mi je rekao: "Evo je Ivana", ja je nisam ni prepoznao. Lepa je. Nisam bio svestan, posle mi je bilo žao, bio sam izgubljen. Kada bi zadrugari upoznali Ivanu, ja bih dobio još veću osudu ovde. Bilo mi je jako loše kada sam video taj klip. Imam strah, mislim da sam najgori lik koji je ušao u rijaliti. Ne znam šta da kažem Ivani, drugarima, onima koji su slušali moju muziku... Imam taj strah. Pričam već par dana, bojim se da me ne udari šamar realnosti i da se ne povučem u sebe. Imam strah od svega - istakao je Ša.

- I Tara je probudila to nešto za čim si odlepio. Šta je to? - pitao je voditelj.

- To je ono što sam ja bio pre ulaska u brak sa Ivanom. Ja sam onako, nisam toliko mirno živeo. Navikao sam na turbulentne veze. Ja sam neko ko voli mir, ali pali me i haos. Ona je to probudila u meni po samom ulasku. Svidelo mi se sve kod nje, neću da lažem - priznao je reper.

- Imam hipotetičko pitanje. Sutra napuštaš Zadrugu, na koji način planiraš da stupiš u kontakt sa Ivanom i koji su tvoji prvi koraci ako ona pristane na razgovor. Šta ćeš joj prvo reći? - glasilo je pitanje.

- Ja sam hrabar i sve to, ali ovo je nešto što mi najteže pada. Nije to nešto što planiraš, pa sklopiš tekst u glavi i to treba da izustiš. To je osoba kojoj sam se usr*o u život. Koliko god da mozgam i da pričam sa ljudima... Poenta je da se ne planira ništa, nego na bum. Ja ne volim da pravim iznenađenja, naročito osobi kojoj sam uradio šta sam uradio. Glupo mi je ono, samo poziv, onda se ne javi, to bi mi teško palo. Moram nekako da stupim u kontakt sa njom. Mislio sam da pošaljem poruku: "Izvini, mogu li da te nazovem i kada?", pa ako odgovori, odgovori... - govorio je reper.

