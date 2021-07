MARINA ZVALA MILIJANINU MAJKU! OTKRILA DA JE IVAN BIO U LAZI LAZAREVIĆU: Pevačeva žena napravila FEŠTU, evo kako je on reagovao!

Ivan Gavrilović odgovorio je na pitanje vezano za suprugu Marinu koju je u rijalitiju prevario sa Milijanom Bogdanović.

"Kako objašnjavaš to da je Marina bila u kontaktu sa svakim učesnikom "Parova" koji je bio u spoljnom svetu, da je ispričala neku priču i postarala se da ta priča dođe do tebe? Nemam utisak da time želi da te vrati, već naprotiv da ti napakosti. Izašla je na kafu sa Pegijem, razgovarala sa njim dva sata, a pritom ne poznaje čoveka. Sa kakvom si ti to ženom u braku?", glasilo je pitanje.

"Izgleda da ona od svoje pakosti i od svega onoga što je radila svih ovih godina, sada želi da ovu našu vezu koja je puna ljubavi, emocija, da protrese svojim komentarom ili sa upadicama koji su negativni. Hvala Bogu pa da se ti i ja dozovemo pameću, ja se više neću pecati na gluposti i neću te provocirati. Mislim da ti razgovori potvrđuju tu njenu pakost. Ni ja ne želim da mi se vrati, niti treba da mi se vrati. Ko hoće drugome da napakosti, taj najviše napakosti sebi. To što izlazi sa svima i jednim kaže jedno, drugima kaže drugu verziju, to znači da hoće da razj*be tebe i mene, ali to nikako neće moći", obraćao se Ivan Milijani Bogdanović koja je vodila program.

"Zašto je ona zvala moju majku?", upitala ga je Milijana.

"Eto i to je jedno od pitanja. Isto da napakosti, da ispriča da sam bio u Lazi Lazareviću i da sam bio lud. Sve i svašta je govorila. Ne znam zašto se bavi ovim, treba da okrene leđa i da završi priču. Nadam se da ćemo papirološki oko braka sve što pre završiti. Da ćemo i ti i ja imati manje problema, kada se sporazumno razvedemo", rekao je Ivan.

