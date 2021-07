KRISTINA NAPUSTILA RIJALITI, SVA SE TRESE, A DOČEKAO JE KRISTIJAN: Volim je, neću dozvoliti da izađe PRLJAVŠTINA u javnost! VIDEO

Kristina Spalević napustila je rijaliti, a u studiju ju je dočekao ljubavnik Kristijan Golubović.

"Ne verujem, ko je ovaj mladić ovde što me je dočekao, tresem se, imam veću tremu sad nego kada sam ulazila", rekla je Kristina kada ga je ugledala.

"Zameram joj mnogo stvari, nije trebalo da priča sa ljudima koji imaju najniže mišljenje o njoj, tražila podršku u ljudima poput Miće, Mišela, Miljane... Ja sam je upozoravao da su to podmukli ljudi koji nas ne vole. Njeni maniri sa Mićom sinoč, katastrofa... Ja sam doživeo da Mića izmanipuliše sa glupim devojkama, ali sa njom? Prljavim jezikom je napljuvao perfidno nas kada sam izašao, to je ona njegova šetalica. Kao priča joj da treba da snimi pesmu, pa neka joj on da pare za pesmu... Zameram još, hajde Mina može da prođe, ali tu je Miljana najkritičnija. Kao sprdala se, ali ne bih sad o tome. Čekaju je jako naporni dani sa mnom", pričao je Golubović.

foto: Printscreen

"O prošlosti me je slagala baš sve! Sve, od A do Š. Od 14 godine znam šta je radila, sve do tančina. Totalno sve, korpus deliktovano. Slike, fotografije, snimani ljudi, preko 50 ljudi snimano šta pričaju o njoj i materijal imam. Mnogo loše stvari", poručio je Kristijan.

foto: Printscreen

"Da li me čeka još neko ili samo on? Ja sam šokirana, ja sam izašla jer sam se ugasila, nisam imala nikakvu komunikaciju sa ljudima. Mića nikada nije komentarisao naš odnos. Jednom me je pitao samo kako sam preko onih stvari mogla da pređem kad je pušten klip. Što se Miljane tiče, imala sam cilj kada sam komunicirala sa njom. Sada ispada ko zna šta", nastavila je pevačica.

foto: Printscreen

"Ja je obožavam, slatka je, lepa je, volim je. Samo želim da sprečim ljude da iznesu to u javnost. Ima autoritet pored sebe koji može da spreči to", dodao je Golubović.

Kurir.rs/K.Đ.