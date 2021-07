NIKAD EMOTIVNIJI GOVOR MILJANE KULIĆ! Spomenula MAJKU, otkrila šta sebi nikada neće OPROSTITI, a SAMO JEDNO želi da kaže svom SINU

Naredna takmičarka koja se obratila publici i ispričala zbog čega baš ona treba da pobedi u "Zadruzi 4" bila je Miljana Kulić.

"Dobro jutro, narode, Srbijo, Bosno, Crna Goro, Hrvatsko, Makedonijo, svete, dijasporo. Zbog čega sam zaslužila da pobedim? Iskren sam čovek, iznosila sam svoje mišljenje, bila sam sama, ne u čoporu. Izdržala punih 10 meseci, iako niko nije verovao u mene, a ni sama u sebe. Ovo je najteži period u mom životu. Iskreno sam volela, bila luda u ljubavi, pokazala emociju. Bila nesebična. Trudila sam se da vas nasmejem, pravila šou, uvek bila iskrena, po cenu i da me to košta. Iskreno sam volela. Ako me pitate zbog čega ne zaslužujem, to su tri stvari. Prvo ne treba da pobedim jer sam se svađala sa majkom, polivala je. To nikada neću moći sebi da oprostim. Sve bih na svetu dala sada da mi roditelji budu zdravi i da me kritikuju. Neću moći da se nosim sa kiretažama. Bila mi je visokorizična trudnoća", rekla je Miljana i dodala:

"Treća stvar zbog koje ne treba da pobedim je što sam imala s*ks u rijalitiju, to nije trebalo sebi da dozvolim. Uvek je trebalo dete da mi bude na prvom mestu. Želim da obezbedim svog sina. Dala sam sve od sebe, ta titula bi mi značila. Znam koliko bi mi se tata radovao. Hoću tatu da obradujem, znam koliko mu znači, on bi bio srećan zbog toga. I da vidim kakav je to osećaj, da li bih ostala ista. Da se osetim u nekoj situaciji bitnom, to bi me učinilo još boljim čovekom. Videla bih da li me narod voli. Izgubila sam samopouzdanje. Mogla bih sinu da kažem: "Mama ti je pobedila". Glasajte za mene, ja neću lagati, znači mi, želim, volim vas puno, odužiću se - rekla je Miljana.

